Dua Lipa impulsa la lectura con su propia biblioteca, reuniendo libros censurados

La cantante británica amplía su compromiso con la promoción de la literatura con la inauguración de la Biblioteca Manifiesto en la ciudad portuguesa de Oporto , un proyecto desarrollado junto a la histórica Librería Lello .

La iniciativa nace como un espacio permanente dedicado a obras que invitan a reflexionar sobre la libertad de expresión, la censura, la memoria y las estructuras de poder, consolidando la estrecha relación de la artista con el mundo de los libros.

La nueva biblioteca reúne 100 títulos considerados fundamentales para comprender el mundo contemporáneo, seleccionados dentro de una propuesta que busca fomentar el pensamiento crítico y el acceso a obras que, en distintos momentos, han sido cuestionadas, prohibidas o sometidas a diferentes formas de censura. Según la librería, la colección contará con 5.000 ejemplares, organizados en cuatro grandes ejes temáticos: poder, control, voz y memoria.

Dua Lipa, que en 2022 puso en marcha el Service95 Book Club, explicó el significado de esta iniciativa a través de un mensaje publicado por la propia librería. “Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y sean cuales fueran sus circunstancias”, escribió la artista al presentar el proyecto.

En el mismo texto, Dua Lipa profundizó en la filosofía que inspira este nuevo espacio cultural. “Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer. Estás invitado a visitarnos y a decidir por ti mismo lo que debe estar en estos estantes”, señaló.

La apertura de la Biblioteca Manifiesto coincide con un escenario internacional marcado por el aumento de las restricciones sobre determinadas publicaciones. Desde la Librería Lello recuerdan que durante 2023 un total de 4.240 libros fueron objeto de censura en escuelas y bibliotecas públicas de Estados Unidos, mientras que en 2024 escritores fueron arrestados en más de 40 países, cifras que reflejan la vigencia del debate sobre la libertad intelectual y el acceso a la cultura.

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En ese contexto, los responsables del proyecto defienden la importancia de preservar espacios dedicados a la circulación de ideas. “En un momento en que los libros siguen siendo retirados de las escuelas y bibliotecas, impugnados en instituciones públicas o empujados a la invisibilidad a través de formas más sutiles de presión, la Biblioteca del Manifiesto busca reafirmar la literatura como un espacio de libertad intelectual, complejidad y pensamiento crítico”, sostienen.

Asimismo, destacan el valor simbólico de cada obra incluida en la colección. “Algunos de los libros incluidos han sido prohibidos, censurados o impugnados públicamente. Otros siguen suscitando debates en torno a la identidad, la libertad de expresión, la raza, el género, la memoria y el poder político. Lo que todos tienen en común es su poder, la importancia de no ser olvidados. Sacar un libro de una estantería no es un acto intrascendente. Es una acción que define qué preguntas se pueden hacer, qué historias permanecen visibles y qué voces se siguen escuchando”, manifiestan.

Entre las obras seleccionadas figuran clásicos de la literatura universal como El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; 1984, de George Orwell, y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, títulos reconocidos por abordar temas relacionados con el poder, la censura, la identidad y la resistencia.

El proyecto representa además la primera sede física permanente vinculada a Service95 Book Club, una plataforma que combina recomendaciones literarias mensuales con entrevistas en formato pódcast a autores de distintas partes del mundo. La apuesta confirma que la literatura ocupa un lugar central en la trayectoria personal de Dua Lipa, quien también será anfitriona del London Literature Festival el próximo octubre. La artista resumió recientemente esa relación al afirmar: “La lectura ha sido mi ancla a lo largo de cada capítulo de mi vida: desde ser la chica nueva en la escuela, en un país desconocido, hasta encontrar un refugio de calma durante las giras”.