¿Eddy Lover detenido en Bolivia? Medios bolivianos informan de supuesto incumplimiento de contrato

El cantante panameño Eddy Lover fue detenido la madrugada de este domingo 23 de noviembre en La Paz, Bolivia, tras ser acusado de supuestamente no presentarse a un concierto programado el pasado jueves 20 de noviembre en Santa Cruz, según informaron diversos medios de comunicación bolivianos.

El supuesto incumplimiento del contrato con la productora Show Yan habría generado pérdidas económicas, perjuicios logísticos y daños contractuales significativos, lo que motivó la presentación de una denuncia formal ante las autoridades locales.

Tras esta acción legal, la policía boliviana, en coordinación con representantes legales de la empresa afectada, ejecutó un operativo para trasladar al artista a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Eddy Lover, quien se encontraba en Bolivia como parte de una gira que incluyó presentaciones en Cochabamba (viernes) y La Paz (sábado), brindó una declaración informativa ante las autoridades. Sin embargo, el Ministerio Público decidió imputarlo formalmente por los presuntos delitos de estafa, extorsión, incumplimiento de contrato y amenazas.

Medios bolivianos señalan que actualmente, el cantante permanece detenido a la espera de que un juez fije la fecha y hora de su audiencia de medidas cautelares. En ese trámite se determinará si enfrentará medidas restrictivas como detención preventiva, arresto domiciliario u otra disposición legal.

Hasta el momento, Eddy Lover no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso ni ha respondido a las acusaciones en su contra. Por su parte, la productora afectada insiste en exigir el resarcimiento total por los daños ocasionados.

Cabe destacar que, aunque el caso se encuentra ya en manos de la justicia boliviana, todas las imputaciones en contra del artista mantienen su carácter de presuntas, ya que, conforme al principio de presunción de inocencia. Hasta el momento, Eddy Lover y su grupo de trabajo no han emitido comentarios o comunicación del caso.

Mientras tanto, el caso ha generado amplia repercusión en redes sociales y medios regionales, dada la popularidad del intérprete en la escena del Romantic Style en Latinoamérica.