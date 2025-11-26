Eddy Lover regresa a Panamá y aclara su situación judicial en Bolivia

A pesar del episodio, adelantaron que continuarán con los shows programados y que el artista seguirá trabajando en nueva música.

Ciudad de Panamá/Tras su llegada a Panamá, el cantante panameño Eddy Lover y su manager, René Araúz, ofrecieron declaraciones sobre la detención que enfrentaron en Bolivia a raíz de una denuncia por el supuesto incumplimiento de un concierto programado en Santa Cruz el pasado 20 de noviembre.

Araúz señaló que la situación surgió por un proceso que, según afirmó, se convirtió en un intento de presión.

“Mencionaron extorsión para poder que fuera un tema penal y poder tenernos a nosotros ahí retenidos el domingo y, como era domingo, no había audiencia, tuvimos que esperar hasta el lunes, que fue la audiencia, y nos entregaron la libertad a nosotros”, comentó a medios panameños.

El manager también aclaró que los $15 mil señalados por la promotora formaban parte de una penalidad establecida en el contrato.

“Yo acepto que ellos me entregan el dinero, pero eso no es extorsión y yo tengo todo por escrito donde ellos aceptan el pago de este dinero como penalidad y eso está todo en el proceso”, aseguró.

Sobre la situación legal en Bolivia, Araúz indicó que el proceso continúa y que la complejidad radica en que en ese país es posible presentar denuncias sin una investigación previa.

Explicó que ese fue el motivo por el que ambos fueron detenidos tras la denuncia interpuesta por la productora Show Yan. Añadió que esperan que la investigación avance para posteriormente tomar sus propias acciones legales.

“Hay una presión mediática gigante allá, entonces vamos a esperar con nuestros abogados que siga el proceso para cerrar este capítulo, porque al final todo lo que ha pasado con Eddy y con su imagen que nosotros cuidamos, se ha visto afectada”, señaló.

En cuanto a las medidas impuestas, detallaron que consisten en un reporte periódico cada 20 días y una fianza que ya fue cancelada.

Por su parte, Eddy Lover explicó que desde antes del concierto la promotora había incumplido varias cláusulas del contrato. Indicó que desde el primer show en Santa Cruz se ignoraron condiciones técnicas y logísticas acordadas desde septiembre.

Relató que, pese a estar listo en su camerino, la productora intentaba resolver los problemas “a medias”, mientras él buscaba cumplir con el público. La promotora, dijo, no atendió llamadas y el espectáculo avanzó sin su participación.

Ante esa situación, su equipo decidió aplicar la penalidad contemplada en el acuerdo. Tras el pago de los $15 mil dólares, la gira continuó sin inconvenientes en Cochabamba y La Paz.

Eddy Lover también se refirió a los comentarios en redes sociales sobre su manager: “Pude leer en las redes un par de cosas que le decían a René, que es mi manager, y nosotros tenemos un montón de años trabajando juntos, y aunque él sea quien haga las negociaciones y firme todos los contratos, nunca ni un contrato se da sin mi aprobación”.

Ambos señalaron que lo ocurrido les deja aprendizajes para futuras presentaciones. A pesar del episodio, adelantaron que continuarán con los shows programados y que el artista seguirá trabajando en nueva música.