Edison Broce y su novia Ioana Rotar se comprometen en el corazón del canal de Panamá

Las redes sociales "estallaron" en mensajes de felicitación y buenos deseos para la nueva pareja, celebrando esta unión que simboliza la juventud, el talento y el compromiso con el futuro de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un gesto que fusiona el compromiso político con la promesa eterna, y que solo podía ocurrir en el epicentro de la nación, el exdiputado independiente y excandidato a alcalde, Edison Broce, ha sellado un nuevo pacto en su vida. Broce se ha comprometido con su novia, la talentosa abogada, apasionada por la educación y artista de corazón, Ioana Rotar, en un escenario tan icónico como su propia trayectoria: las históricas esclusas de Miraflores del canal de Panamá.

Broce, conocido por su juventud, su activismo político independiente y por impulsar agendas de transparencia y sostenibilidad durante su periodo en la Asamblea Nacional, eligió la puerta de entrada al Canal para arrodillarse. Este lugar, donde convergen el comercio mundial y la ingeniería, se convirtió en el testigo silencioso de la propuesta de matrimonio.

La afortunada, Ioana Rotar, no es solo una figura en la vida del exdiputado. Es una profesional multifacética: abogada de profesión, pero con una profunda vocación por el arte, siendo una consumada violinista y bailarina. Su compromiso con la educación complementa la visión de servicio que Broce ha demostrado en su carrera.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales del exdiputado, con una poderosa metáfora que capturó de inmediato el sentir nacional. Junto a dos imágenes (una de Broce arrodillado entregando el anillo y otra de la pareja caminando de la mano), Broce posteó:

"Así como este Canal une dos océanos… nosotros decidimos unir nuestras vidas. She said yes".

La respuesta en el entorno digital fue inmediata y efusiva. Las redes sociales "estallaron" en mensajes de felicitación y buenos deseos para la nueva pareja, celebrando esta unión que simboliza la juventud, el talento y el compromiso con el futuro de Panamá.

El canal de Panamá, elegido como telón de fondo para este compromiso, no es solo una maravilla de la ingeniería que permite el paso de más de 14,000 buques al año, moviendo cerca del 6% del comercio mundial. Sus esclusas de Miraflores no solo elevan y descienden gigantes de acero entre el océano Pacífico y el lago Gatún; ahora, también han elevado esta historia a la categoría de épica romántica.

El juramento de amor entre Broce y Rotar, sellado donde la historia y el presente de Panamá fluyen a través de la vía interoceánica, promete ser una travesía tan sólida y trascendental como la obra que conecta el Atlántico con el Pacífico.

Puedes leer: ¿Siguen juntos o no? Ben Affleck y Jennifer López sorprenden con beso reavivando rumor de reconciliación