Eminem | Exesposa del rapero bajo investigación tras doble accidente vehicular

Kim Scott, volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras verse involucrada en un incidente vehicular ocurrido la noche del lunes 16 de febrero en Michigan.

El episodio, que involucró a su hijo adolescente Parker y a tres amigos del joven, derivó en una investigación judicial y en cargos menores relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol y abandono del lugar de los hechos.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ y citados también por el Daily Mail, Kim Scott, exesposa de Eminem, enfrenta acusaciones por “conducir bajo los efectos del alcohol” y “no detenerse ni identificarse después de causar daños materiales”, ambos considerados delitos menores bajo la legislación local.

Según la información difundida, Kim Scott salió de su vivienda acompañada por su hijo Parker y tres amigos del adolescente, presuntamente para realizar unas compras. Sin embargo, a pocos metros de su domicilio, su vehículo impactó contra un automóvil estacionado en la misma calle.

En lugar de detenerse para intercambiar información, como exige la ley en estos casos, Scott habría regresado conduciendo hasta su casa. Allí, al intentar estacionar en el garaje, perdió nuevamente el control y colisionó contra la puerta, provocando daños materiales visibles tanto en la estructura como en el vehículo.

Un vecino que presenció lo ocurrido alertó a la policía, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades. La Range Rover blanca que conducía Scott presentó daños notorios en el faro delantero del lado del pasajero y en el parachoques, que quedaron parcialmente desprendidos tras el impacto. Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron además la puerta del garaje parcialmente hundida.

Tras la llegada de los agentes, Scott fue trasladada a un hospital cercano debido a lesiones que no fueron detalladas en los informes oficiales. Fue dada de alta durante la madrugada del martes y, hasta el momento, no se produjo un arresto inmediato. Su situación legal continúa sujeta al avance de la investigación y a la posible emisión de una orden de detención.

El abogado de Scott, Michael Smith, explicó a TMZ el estado actual del proceso. “Hasta el momento no fue arrestada y no tengo conocimiento de ninguna orden de detención activa”, sostuvo el letrado. Además, puntualizó que, en caso de emitirse una orden, su clienta “se entregará voluntariamente”.

Smith también salió en defensa de la imagen pública de Scott, describiéndola como “una buena persona, un ser humano hermoso” y lamentando que el episodio haya generado una nueva ola de controversia en torno a su figura.

La vida de Kim Scott ha estado estrechamente ligada a la de Marshall Mathers III, nombre real de Eminem. La pareja contrajo matrimonio en 1999 y se divorció en 2001. Intentaron una segunda unión en 2006, pero la reconciliación duró apenas unos meses.

Su relación, caracterizada por altibajos y fuerte exposición mediática, fue retratada en numerosas canciones del rapero, donde las referencias a Scott y a su entorno familiar fueron recurrentes. De esa relación nació Hailie Jade, hoy de 30 años.

Con el tiempo, Eminem amplió la familia al adoptar a Alaina Marie Scott, hija de la hermana de Kim, y a Stevie Laine Scott, nacido en 2002 fruto de una relación posterior de ella con Eric Hartter. Hartter falleció en 2019. Años antes, en 2016, murió Dawn Scott, hermana gemela de Kim, tras una larga lucha contra la drogadicción. En 2021 también falleció Kathy, madre de ambas.

Kim Scott ha enfrentado durante años dificultades relacionadas con adicciones y salud mental. En octubre de 2015 protagonizó un incidente de alto riesgo al conducir su camioneta contra un poste de electricidad tras consumir alcohol y pastillas.

En una entrevista con la emisora 95.5 WKQI, confesó: “Me senté al final de un camino donde sabía que no podía hacer daño a nadie más que a mí misma”. Y añadió: “Sí, bebí, tomé pastillas y pisé el acelerador apuntando al poste”.

Scott aseguró entonces que no esperaba sobrevivir al accidente. Como consecuencia, sufrió una conmoción cerebral, fractura en los dedos del pie y una muñeca rota. Fue condenada por conducir bajo influencia a asistir a consejería y pagar una multa de 900 dólares.

En 2021 también se reportó otro intento de suicidio en su vivienda de Michigan. Pese a todo, la relación con Eminem evolucionó hacia una dinámica de cooperación en la crianza de sus hijos. En 2016, Scott declaró en el programa Mojo in the Morning: “Somos realmente buenos amigos, solo intentamos criar a nuestros hijos juntos y que su vida sea lo más normal posible”.

El reciente incidente reabre el debate sobre su situación personal y legal, mientras la investigación sigue su curso en Michigan.