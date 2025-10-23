Encontró el amor tras esperar al indicado durante 76 años: una historia real

Janet Fontane pasó gran parte de su vida enfocada en su carrera profesional, sin imaginar que el amor de su vida llegaría cuando ya había dejado atrás su vida laboral.

A los 76 años, esta estadounidense decidió darse una nueva oportunidad en el amor y, gracias a una aplicación de citas, conoció a Cliff, un hombre de 81 años con quien terminó protagonizando una historia digna de un cuento de hadas moderno.

Durante más de siete décadas, Fontane soñó con casarse, pero su trabajo en marketing internacional ocupó la mayor parte de su tiempo y energía. No fue sino hasta su jubilación, en 2016, cuando decidió detenerse a reflexionar sobre sus deseos personales. En una entrevista con Business Insider, recordó el momento en que comprendió que aún quería compartir su vida con alguien. “Así como me entregué por completo a mi trabajo, me entregaría a encontrar a mi alma gemela para pasar las últimas décadas de mi vida con él”, confesó.

Su transformación comenzó al inscribirse en un programa de desarrollo personal tras jubilarse. Con el apoyo de su amiga Gina Guddat, consejera de parejas y autora del libro The Relationship Roadmap, Janet creó su perfil en una plataforma de citas. Allí conoció a Cliff en febrero de 2021. Él vivía en Phoenix y ella en Seattle, pero la distancia no fue un obstáculo para que surgiera una conexión inmediata.

Desde sus primeras conversaciones, ambos sintieron una afinidad especial. Poco después, Cliff viajó a Seattle y organizaron su primer encuentro en un viñedo local. “Fue todo un caballero. Hablamos durante tres horas”, recordó Fontane. “Aunque no estaba segura de si esto duraría, decidí darnos una oportunidad y lo llamé nuevamente un par de días después”. Aquella llamada sería el inicio de una relación que se fortalecería con el tiempo.

La historia de Janet y Cliff fue creciendo lentamente, marcada por la complicidad y el respeto mutuo. A lo largo de los años, mantuvieron su romance a distancia, pero cada visita reforzaba la certeza de que querían compartir el resto de sus vidas juntos. Finalmente, en diciembre de 2023, Cliff decidió dar el paso y proponerle matrimonio. Con su característico sentido del humor, le sugirió que eligieran juntos los anillos “porque no podía arrodillarse”.

Te puede interesar: Pesadillas frecuentes podrían advertir riesgo temprano de demencia, según nuevo estudio científico

Te puede interesar: Adolescencia en riesgo: pasar mucho tiempo en sedentarismo aumenta la depresión

Cuatro meses después, en abril, Janet cumplió su sueño de celebrar la boda que había imaginado durante décadas. “Tuve una organizadora de bodas, un vestido de encaje, damas de honor y un fotógrafo: la boda de cuento de hadas que había soñado durante años”, relató emocionada.

Para ella, casarse en esta etapa de la vida tuvo un significado profundo. “Varios seres queridos fallecieron antes de nuestra boda y los extrañamos ese día. Mientras llorábamos, también celebrábamos el amor y la vida en la sala. No creo que hubiera sentido esto si me hubiera casado a una edad más joven”, explicó.

Hoy, Janet y Cliff disfrutan de una vida tranquila y feliz, compartiendo los días con la serenidad que solo otorgan los años y la experiencia. Más allá de su historia romántica, la pareja se ha convertido en una inspiración para quienes creen que el amor tiene fecha de caducidad. “Cuando mis amigos escuchan nuestra historia de amor, suelen decir que les da esperanza de que ellos también puedan encontrar el amor en sus últimos años”, expresó Janet.

La mujer asegura sentirse profundamente agradecida por haber encontrado a su compañero ideal. “Sé que estará conmigo el resto de los años que viva, sin importar lo que suceda mientras envejecemos”, concluyó con una sonrisa.

La historia de Janet Fontane y Cliff recuerda que el amor verdadero no entiende de relojes ni de edades: a veces, simplemente llega cuando uno se atreve a seguir soñando.