Pesadillas frecuentes podrían advertir riesgo temprano de demencia, según nuevo estudio científico

Un nuevo estudio ha revelado una conexión sorprendente entre las pesadillas recurrentes y el desarrollo temprano de demencia, lo que sugiere que los sueños podrían ofrecer pistas sobre la salud del cerebro mucho antes de que aparezcan los síntomas clínicos.

La investigación, realizada por Abidemi Otaiku, neurólogo e investigador clínico en la Universidad de Birmingham (Reino Unido), fue publicada en la revista científica eClinicalMedicine del grupo The Lancet. Los hallazgos indican que las personas de mediana edad o mayores que experimentan pesadillas frecuentes podrían tener un mayor riesgo de deterioro cognitivo a lo largo de los años.

Según explicó Otaiku, “nuestros sueños pueden revelar una cantidad sorprendente de información sobre la salud cerebral”. Aunque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y una cuarta parte de ese tiempo soñando, todavía se conoce poco sobre el papel exacto que desempeñan los sueños en el mantenimiento del equilibrio mental.

El trabajo analizó datos de tres grandes investigaciones estadounidenses centradas en el envejecimiento y la salud cerebral. En total, participaron más de 3.200 personas, divididas en dos grupos:

600 adultos de entre 35 y 64 años,

2.600 mayores de 79 años o más.

Ninguno de los participantes tenía diagnóstico previo de demencia al inicio del estudio. Durante un seguimiento promedio de nueve años para los adultos de mediana edad y cinco años para los mayores, los investigadores registraron su evolución cognitiva, hábitos de sueño y frecuencia de pesadillas.

Los resultados fueron claros: quienes reportaban pesadillas semanales tenían un riesgo cuatro veces mayor de presentar deterioro cognitivo en la década siguiente. En el caso de los adultos mayores, ese riesgo se duplicaba, incrementando la probabilidad de ser diagnosticados con demencia.

Además, Otaiku encontró que la relación entre las pesadillas y la demencia era significativamente más fuerte en los hombres que en las mujeres. Esto sugiere que las alteraciones oníricas podrían actuar como una señal de advertencia temprana, especialmente en varones, años o incluso décadas antes de que se manifiesten los problemas de memoria o pensamiento.

El deterioro cognitivo se refiere a la pérdida gradual o repentina de funciones mentales esenciales como la memoria, la atención, el lenguaje o el razonamiento. Aunque puede aparecer como parte del envejecimiento natural, también está relacionado con factores de riesgo como el estrés crónico, la mala alimentación, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, e incluso accidentes cerebrovasculares.

Cuando el deterioro cognitivo se intensifica, suele derivar en demencia, un síndrome neurodegenerativo que afecta de manera severa la autonomía y la calidad de vida. Identificar señales tempranas como las pesadillas frecuentes podría ser clave para implementar estrategias preventivas o intervenciones tempranas.

Te puede interesar: Vejez saludable: los secretos para envejecer bien y mantenerse después de los 100 años

Te puede interesar: Selena Gomez revela su temor más fuerte tras casarse con Benny Blanco: 'Pensé que moriría'

Cómo reducir las pesadillas y proteger el cerebro

Los especialistas subrayan que las pesadillas recurrentes pueden tratarse, especialmente cuando afectan el descanso o el bienestar emocional. Entre los métodos más eficaces se encuentran:

Terapia cognitivo-conductual (TCC): ayuda a modificar pensamientos negativos antes de dormir y a manejar el estrés.

ayuda a modificar pensamientos negativos antes de dormir y a manejar el estrés. Técnica de ensayo con imaginación (IRT): se usa en casos de estrés postraumático; consiste en reescribir mentalmente el final de la pesadilla para restarle poder emocional.

se usa en casos de estrés postraumático; consiste en reescribir mentalmente el final de la pesadilla para restarle poder emocional. Mejorar la higiene del sueño : mantener horarios regulares, evitar pantallas o comidas pesadas antes de acostarse y crear un entorno tranquilo son claves para un descanso saludable.

: mantener horarios regulares, evitar pantallas o comidas pesadas antes de acostarse y crear un entorno tranquilo son claves para un descanso saludable. Reducción del estrés: prácticas como la meditación, el yoga o la respiración profunda pueden disminuir la frecuencia de sueños angustiantes.

Para Abidemi Otaiku, estos hallazgos abren una línea prometedora en la investigación neurológica: “Las pesadillas frecuentes podrían ser uno de los primeros signos de demencia, precediendo a los problemas de memoria por varios años o incluso décadas”.

El estudio refuerza la idea de que el sueño no solo es un proceso de descanso, sino un reflejo del estado del cerebro. Comprender cómo se forman los sueños y cómo se relacionan con enfermedades neurodegenerativas podría, en el futuro, ayudar a desarrollar herramientas para la detección precoz y la prevención de la demencia.