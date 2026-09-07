Estudiante crea guantes inteligentes que traducen lengua de señas a voz en tiempo real

La iniciativa, denominada “Señas a Voces”, obtuvo el primer lugar en una competencia de innovación y llevará a sus creadores a representar a México internacionalmente.

Un proyecto tecnológico desarrollado por estudiantes mexicanos busca facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes mediante guantes inteligentes capaces de traducir la Lengua de Señas Mexicana (LSM) a voz y texto en tiempo real.

César Santiago Luna Valle, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, forma parte del equipo responsable del prototipo. La propuesta consiguió el primer puesto en la categoría Mentoractus del Smart City Hackathon 2026, organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo y Enactus México.

El funcionamiento del dispositivo se basa en sensores incorporados en los guantes, encargados de registrar los movimientos realizados con las manos. Esa información es procesada para reconocer las señas y convertirlas al español mediante texto y voz, una aplicación diseñada para reducir barreras comunicativas en situaciones cotidianas.

Luna Valle explicó que sus conocimientos previos de programación fueron fundamentales para materializar la idea durante la competencia. “Es un guante que lee el movimiento de las manos para traducir lengua de señas mexicana a español. Tenía conocimientos de programación desde la prepa, ya había tenido proyectos, tenía experiencia y la use para estas competencias que dieron como resultado el primer lugar”, comentó el universitario.

Uno de los aspectos destacados del proyecto fue la rapidez con la que el equipo logró desarrollar el prototipo. Según explicó el estudiante, “Señas a Voces” fue construido durante ocho horas de trabajo en el hackathon. Entre los diferentes desafíos planteados por la organización, los participantes decidieron concentrarse en una problemática relacionada directamente con las personas, mientras otros equipos trabajaron alrededor de servicios públicos.

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Junto con Luna Valle participaron César Castillo, Mario Chaidez y Emiliano Acuña, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte. La colaboración permitió reunir conocimientos para construir una herramienta que ahora pretende avanzar más allá de la etapa inicial presentada durante la competencia.

Tras obtener el reconocimiento en Hermosillo, sus creadores trabajan en nuevas alternativas para ampliar las capacidades del sistema. El desarrollo ya no se concentra exclusivamente en los guantes: el equipo también explora un software de visión inteligente que pueda identificar movimientos de manos, reconocer señas y traducirlas al español.

El estudiante señaló que uno de los próximos objetivos será conseguir financiación para continuar perfeccionando ambas tecnologías. “Me siento muy bien de que se esté desarrollando (el proyecto), me gustaría que se desarrollara más, estamos buscando precisamente en Puerto Rico inversiones de empresarios que van a la competencia. Sí necesitamos más dinero, no solo para desarrollar los guantes, también mi equipo está trabajando en un software de visión inteligente que lee las manos y las señas que haces para también traducir lengua de señas a español”, precisó Luna Valle.

El triunfo permitirá que el joven y su equipo lleven Señas a Voces a Puerto Rico, donde representarán a México en una competencia de Enactus programada para el 4 de septiembre. El encuentro reunirá a estudiantes pertenecientes a más de 300 universidades afiliadas de diferentes países.

La propuesta también evidencia cómo la innovación universitaria puede orientarse hacia soluciones de inclusión con aplicaciones para comunidades con necesidades específicas.

La participación internacional abre una nueva etapa para el prototipo, cuyo desarrollo combina ingeniería mecatrónica, programación, inteligencia artificial y accesibilidad. El equipo buscará aprovechar la competencia para presentar la tecnología ante potenciales inversionistas y obtener recursos que permitan fortalecer una solución concebida para facilitar la comunicación mediante la Lengua de Señas Mexicana.