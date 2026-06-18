Fallece el legendario merenguero Alex Bueno en Nueva York: el mundo de la música despide a una de sus grandes voces

A lo largo de su carrera, el intérprete logró éxitos que trascendieron generaciones, con temas que se convirtieron en clásicos del repertorio tropical y que aún hoy siguen siendo parte esencial de celebraciones y escenarios internacionales.

El cantante dominicano Alex Bueno falleció este 18 de junio en la ciudad de Nueva York, según informaron sus allegados. Su muerte deja un profundo pesar en el ámbito musical y entre sus seguidores.

La noticia fue recibida con consternación por seguidores, colegas y amantes del merengue y la bachata, géneros en los que el artista dejó una huella imborrable a lo largo de décadas de trayectoria.

Alex Bueno, conocido por su versatilidad vocal y su capacidad para interpretar tanto merengue como bachata y baladas románticas, se consolidó como una de las voces más queridas de la música dominicana desde finales de los años 80. Su estilo melódico y su afinación excepcional le valieron el reconocimiento del público y de la crítica, posicionándolo como una figura clave dentro de la llamada “época dorada” del merengue.

A lo largo de su carrera, el intérprete logró éxitos que trascendieron generaciones, con temas que se convirtieron en clásicos del repertorio tropical y que aún hoy siguen siendo parte esencial de celebraciones y escenarios internacionales.

Sus representantes y allegados informaron que próximamente se darán a conocer los detalles de las honras fúnebres. Mientras tanto, solicitaron respeto y privacidad para la familia en este momento de duelo.

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“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, señala el comunicado difundido tras su fallecimiento.

El legado de Alex Bueno permanece vigente en la memoria colectiva de la música latina, donde su voz seguirá siendo referencia obligada para nuevas generaciones de artistas y seguidores del género.

Varios cantantes reaccionaron a la muerte de Bueno, entre ellos Elvis Crespo.