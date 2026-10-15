Fallecen los siameses ecuatorianos que llegaron a los 27 años contra todo pronóstico

José Luis y José Armando nacieron unidos por la pelvis. Compartían el hígado y el intestino, tenían dos piernas y cuatro brazos, pero cada uno contaba con su propio corazón.

Los hermanos siameses ecuatorianos José Luis y José Armando Cevallos fallecieron la madrugada de este jueves 15 de octubre, a los 27 años, según informó el equipo que los acompañaba a través de su cuenta de Instagram, Siameses del Ecuador 2.

Los hermanos, que nacieron unidos por la pelvis y compartían varios órganos, desafiaron los pronósticos médicos que inicialmente les daban una esperanza de vida de apenas unos meses. Con el paso de los años, su historia se convirtió en un ejemplo de superación y ambos llegaron a ser reconocidos por su longevidad.

Fernando Carrillo, una persona cercana a los hermanos y a quien consideraban una figura paterna, contó a medios españoles que José Luis sufrió una parada cardíaca. Aunque los médicos consiguieron estabilizarlo, poco después José Armando sufrió un infarto.

“José Armando se llevó a José Luis”, expresó Carrillo al relatar cómo ocurrieron los hechos.

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¿Cómo vivían los hermanos siameses?

José Luis y José Armando nacieron unidos por la pelvis. Compartían el hígado y el intestino, tenían dos piernas y cuatro brazos, pero cada uno contaba con su propio corazón.

Durante sus primeros años, los médicos estudiaron la posibilidad de separarlos mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo, el procedimiento representaba un riesgo demasiado elevado, debido a que la mayor parte del hígado pertenecía a José Luis, lo que hacía inviable la operación sin poner en peligro sus vidas.

Ante este panorama, los hermanos crecieron juntos y lograron superar ampliamente las expectativas médicas iniciales, alcanzando los 27 años.

El mensaje de despedida

Tras conocerse la noticia, el equipo de Siameses del Ecuador 2 publicó un comunicado en el que expresó su profundo dolor por la pérdida y recordó el legado que dejaron los hermanos.

“Su historia, sus sonrisas y su manera de ver la vida dejaron una huella imborrable en muchos corazones”, señala el mensaje.

El equipo también destacó que ambos pudieron cumplir sus sueños y alcanzar metas que los llenaban de ilusión, al tiempo que agradeció a las personas que los acompañaron y apoyaron durante sus vidas.

Por respeto a la privacidad de sus familiares y al difícil momento que atraviesan, los responsables de la cuenta indicaron que no ofrecerán más detalles sobre lo sucedido.

El comunicado concluyó con una frase que, según el equipo, representaba a los hermanos: “El querer es poder, y la discapacidad no es impedimento para ser felices”.

“Descansen en paz. Siempre vivirán en nuestros corazones”, finalizó el mensaje de despedida.