Terror y un juicio decisivo: familia de Diego Maradona enfrenta a la 'mafia' tras su muerte

A pocos días del juicio que determinará si hubo negligencia en la muerte de Diego Armando Maradona, su familia se encuentra en el centro de un clima de tensión, miedo y acusaciones cruzadas. El juicio involucra a siete profesionales de la salud, quienes enfrentan cargos de “homicidio con dolo eventual”, con penas que oscilan entre los 8 y 25 años de prisión.

Sin embargo, más allá de lo jurídico, la lucha por la memoria del legendario futbolista ha desatado un conflicto con tintes de misterio, amenazas y poder que mantiene en vilo a su familia.

En la previa del juicio, Gianinna Maradona, una de las hijas del astro argentino, publicó un video titulado “Justicia por vos”, donde expuso pruebas sobre la supuesta mala praxis médica que rodeó la muerte de su padre. Este material fue analizado en el programa En Ángel responde, donde participó su hermana Dalma Maradona.

Visiblemente afectada, Dalma rompió en llanto y confesó el temor que atraviesa su familia ante lo que considera una lucha desigual. “La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. Miedo de la mafia… Porque manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente”, reveló la actriz en referencia a su madre, Claudia Villafañe.

Pese al miedo, aseguró que no piensa callarse: “Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada. Nosotros necesitamos que la gente sepa”. Sin embargo, reconoció que su madre le ha pedido mantenerse al margen: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas más nada, me da miedo’”.

En medio de la controversia, Matías Morla, exabogado y apoderado de Maradona, reapareció con declaraciones que avivaron aún más la disputa. En una entrevista para Puro Show, defendió su papel en la vida del futbolista y lanzó un dardo directo contra Claudia Villafañe y sus hijas.

“Diego se murió pensando que Claudia le robó. La denunció en la justicia penal económica, en la criminal y correccional, por robo de propiedades, de su casa, de sus bienes. Todo esto lo dijo Maradona hasta el cansancio”, afirmó.

Morla también recordó su estrecha relación con el “Diez”, asegurando que estuvo con él desde 2014 hasta su fallecimiento en 2020. “Diego para mí es un ángel que me sigue guiando. Era el tipo más bueno, más generoso, más humano”, sostuvo, aunque sus palabras contrastan con las acusaciones de la familia Maradona, quienes lo responsabilizan de haber aislado al exfutbolista en sus últimos años.

El caso por la muerte de Maradona ha destapado una guerra familiar, mediática y legal en la que las amenazas, los miedos y las acusaciones de corrupción parecen pesar tanto como la búsqueda de justicia.

Mientras Dalma y Gianinna insisten en que su padre fue víctima de un sistema que lo abandonó en sus momentos más vulnerables, Matías Morla se defiende y refuerza su versión sobre la supuesta traición de Claudia Villafañe.