Gordon Ramsay revela que le diagnisticaron cáncer de piel y envía un poderoso mensaje

El reconocido chef británico sorprendió a sus seguidores al anunciar que recientemente fue sometido a un procedimiento médico para tratar un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel vinculado con la exposición prolongada a la radiación solar.

“Estoy muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para extirpar este carcinoma basocelular”, compartió el chef en su cuenta de Instagram el 30 de agosto, junto a imágenes que mostraban una sutura que iba desde la parte inferior de su oreja hasta la mandíbula. En tono humorístico, agregó: “Les prometo que no es un lifting facial. Necesitaría un reembolso…”.

El mensaje vino acompañado de una advertencia clara: “Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”, subrayando la importancia del cuidado frente a la radiación ultravioleta.

A pesar de la seriedad de la situación, el presentador de Kitchen Nightmares mantuvo una actitud positiva, lo que generó una ola de apoyo en redes sociales. Su hija Holly le escribió: “Te amo papá”, mientras que su colega y juez de televisión Robert Rinder respondió con un emotivo emoji de corazón.

Te puede interesar: Travis Kelce y su fortuna: del campo de la NFL a los negocios millonarios con Taylor Swift

Te puede interesar: Harry Potter | Nueva serie rescata importante personaje de los libros que no salió en las películas

Incluso la organización Cancer Research UK intervino para agradecerle por difundir un mensaje preventivo: “Me alegra saber que estás bien, Gordon, y gracias por concienciar sobre la importancia de protegerse del sol. Busca la sombra, cúbrete y aplícate protector solar con regularidad y generosidad”.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este tipo de cáncer de piel es uno de los más comunes y suele manifestarse como un bulto translúcido o una lesión en zonas expuestas al sol. Aunque rara vez se propaga a otras partes del cuerpo, puede causar daño local si no se trata a tiempo.

No es la primera vez que Ramsay aprovecha una experiencia personal para enviar un mensaje de cuidado a su público. En junio de 2023, tras sufrir un grave accidente en bicicleta en Connecticut, instó a sus seguidores a usar casco: “Estoy bien y no me rompí ningún hueso ni sufrí lesiones graves, pero tengo algunos moretones que parecen una patata morada. Estoy agradecido con los médicos del Hospital Lawrence + Memorial y, sobre todo, con mi casco que me salvó la vida”, comentó en aquel entonces.

Con seis hijos junto a su esposa Tana Ramsay, Megan (27), Jack (25), Holly (25), Matilda (23), Oscar (6) y Jesse (21 meses), el chef más famoso de la televisión no solo sigue brillando en la gastronomía, sino que también se ha convertido en un referente de responsabilidad personal y prevención.

Su más reciente testimonio deja un recordatorio claro: proteger la piel del sol no es una opción, sino una necesidad vital.