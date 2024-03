¡Tremendo! Hombre que se tatuó toda la cabeza de negro dice que sufre de racismo

Los tatuajes cada vez abarcan mayor espacio en la moda y las tendencias que marcan la diferencia entre los amantes de la tinta. Sin embargo, algunos tatuajes provocan reacciones inesperadas y este es el caso de Roma Rodríguez, un hombre español de 41 años que se tatuó toda la cara de negro y ahora asegura que ha tenido que soportar comentarios racistas.

Rene ZZ, quien es conocido en las redes sociales por ser amante de la tinta, el arte, la moda, los diseños y la ideología de llevar en la piel una marca que lo diferencie de otros, es un creador de contenido que suma alrededor de 2 millones de seguidores en TikTok y 1.7 millones en YouTube, por lo que decidió entrevistar a Roma.

Con la idea de que el hombre tatuado de a conocer sus vivencias, el creador de contenido le entrevista para que en la charla comparta cómo hacerse un Blackout en la cara cambió su vida.

Cabe añadir que el Blackout es explícitamente una técnica de tatuaje que consiste en cubrir cierta zona del cuerpo con tinta negra. La técnica del Blackout ha sido utilizada, incluso, para tapar un tatuaje que la persona ya no quiere que se le vea y que generalmente tiende a ser de gran tamaño.

En su entrevista, Roma asegura hacerse el Blackout ha propiciado que le digan comentarios racistas: "Me han llamado Baltasar, minero y de todo", asegura, mientras Rene, su entrevistador, lucha por contener la risa en su canal de YouTube.

“He sufrido mucho racismo por ir de negro. Y risas, sobre todo cuando no tenía los ojos tatuados y por lo mal que me quedaba todo”, añade Roma Blackout, como se ha hecho llamar.

Adicionalmente, el hombre explica que su objetivo es tatuar todo su cuerpo, pero que en el proceso de hacerse el Blackout en la cara tuvo que tatuarse las orejas, lo que lo dejó prácticamente sordo durante 7 días, “una experiencia increíble”, dijo.

Dentro de las consecuencias de su decisión, también está el hecho de que su IPhone ya no le reconoce la cara cuando quiere desbloquear la pantalla: «No me funciona, me pide que me quite lo que tengo en la cara. Fui al Apple de Barcelona, digo ‘oye, ¿Qué me habéis vendido, tío? No me va el Face ID’. No me lo reconoce”, admite.

Rene ZZ, que compartió la entrevista en su canal de YouTube y algunos fragmentos en su cuenta de TikTok, ha recibido distintos comentarios de los usuarios de las redes sociales, entre los que se destacan aproximadamente mil respuestas y en su gran mayoría son burlas hacia Roma.

"La pizza después de quedarme dormido en el sofá"; o "POV: El primero en dormirse en una fiesta de pijamas", o "Mis tostadas de la mañana"; o "Error 404, reiniciar Windows 😒"; o "Yo después de dormirme en la playa”, entre otros, son algunos de los comentarios de los internautas, que ya redondean los 3 millones de reproducciones en YouTube.