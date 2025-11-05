El hombre más sexy del mundo: Jonathan Bailey conquista el título y redefine la masculinidad

La estrella británica de Bridgerton y Wicked, ha sido reconocido como el “Hombre Más Sexy del Mundo 2025” por la revista People.

Jonathan Bailey se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir este título. El anuncio se hizo oficial la noche del 3 de noviembre durante The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, desatando entusiasmo entre fans y marcando un precedente significativo en el mundo del entretenimiento.

El actor de 37 años reaccionó con una combinación de modestia, humor y sorpresa ante la noticia, que lo coloca junto a figuras como Mel Gibson el primero en obtener el reconocimiento en 1985, Dwayne Johnson, John Legend, Michael B. Jordan, Paul Rudd, Patrick Dempsey, Chris Evans y John Krasinski, quien recibió el título en 2024.

Durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon, Bailey recibió una ovación del público y respondió con gratitud sincera. “Es el honor de una vida entera”, expresó entre risas. Con tono juguetón, añadió: “Quiero aprovechar en agradecerte Jimmy, por rechazar el título para que yo pueda estar aquí”.

La estrella también reconoció que aún está procesando el reconocimiento: “Es un honor enorme. Claramente me siento muy halagado. Y es completamente absurdo”, dijo en entrevista con PEOPLE. Esta mezcla entre humildad y humor ha sido clave en su conexión con el público global.

Bailey reveló que mantuvo en secreto la noticia, incluso para su círculo más cercano. Sin embargo, hubo alguien en quien confió plenamente: su perro Benson. El fiel compañero no solo fue el primero en enterarse, sino que también aparece junto al actor en una de las portadas oficiales del especial de PEOPLE.

El actor narró un divertido incidente: al salir a tomar unos tragos con amigos, terminó revelando accidentalmente su nuevo título. “Ellos me dijeron: ‘sí, claro. Sigue repitiendo tus afirmaciones diarias’”, contó entre carcajadas, evidenciando que incluso quienes lo conocen bien pensaron que bromeaba.

Más allá del glamour y la admiración, esta elección tiene un fuerte simbolismo cultural. Bailey subrayó la relevancia del momento: “Me entusiasma que en 2025 la revista People haya invitado a alguien así, que haya otorgado este honor a alguien que realmente sabe valorar lo que es un hombre sexy”. Su distinción refuerza el avance en la representación LGBTQ+ dentro de la industria del entretenimiento y los medios globales.

Associated Press recuerda que Bailey descubrió su pasión por la actuación a los cinco años, cuando su abuela lo llevó a ver Oliver!. Apenas dos años después, debutó con la Royal Shakespeare Company, dando inicio a una carrera que combina teatro de alto nivel, cine y televisión internacional.

El actor ha brillado en producciones de prestigio, como Richard II, donde recibió la noticia del reconocimiento, y alcanzó fama mundial tras interpretar al carismático Anthony Bridgerton. Su magnetismo en pantalla lo catapultó a Hollywood, donde continúa consolidando una carrera ascendente.

En 2025, Bailey participó en la cinta Jurassic World: Rebirth, junto a Scarlett Johansson, y se prepara para el estreno de Wicked: For Good, secuela del exitoso musical cinematográfico que llegará a cines el 20 de noviembre.

Además de conquistar la pantalla, Bailey se destaca por su activismo. A través de The Shameless Fund, busca impulsar proyectos que beneficien a la comunidad LGBTQ+. “Hay tanta gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede”, afirmó. “Sé que el sector LGBT está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia, y ver un potencial con el que solo podía soñar”.