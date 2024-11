Imputan cargos a tres personas por la muerte de Liam Payne

La fiscalía argentina imputó a tres personas en relación con la muerte del músico y cantante británico Liam Payne fallecido el pasado 16 de octubre tras caerse del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. De acuerdo con las autoridades judiciales, a una persona se le imputó por abandono de la víctima, mientras que a las otras dos por suministro de estupefacientes.

Tras semanas de especulaciones y rumores, finalmente las autoridades hicieron público el informe de toxicología de medicatura forense y confirmaron que el cantante había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de precipitarse del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso.

"Los resultados de los estudios toxicológicos -ya comunicados a su familia- revelaron que, en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado", dice el comunicado publicado por la fiscalía.

La fiscalía detalló el jueves que "se descubrieron conductas ilícitas" a partir de las cuales tres personas fueron imputadas, cuyos nombres no fueron provistos. Una de ellas es la persona que acompañaba cotidianamente a Payne durante su estadía en Buenos Aires, a quien se lo imputa por abandono de persona seguido de muerte (un delito que prevé penas de 5 a 15 años) y por suministro de estupefacientes, señala el texto.

El segundo imputado es un empleado del hotel que, según la fiscalía, "debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el período en que se encontraba en el hotel", mientras el tercero es otro proveedor de estupefacientes que está "imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre".

En las primeras conclusiones publicadas este jueves, la fiscalía informa que las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas, así como también "la intervención física de terceras personas". "Payne no estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída", añadió.

Informe preliminar

Dos trabajadoras sexuales declararon que estuvieron con Payne horas antes de su muerte, que consumieron alcohol, pero no lo vieron usar drogas, y que, posteriormente, tuvieron un problema con el músico porque este no quiso pagarles, según informaron fuentes judiciales al medio local La Nación. El informe preliminar reveló que el cuerpo presentaba 25 heridas, con "hemorragia interna y externa" y que la muerte se produjo "a causa de la caída". Debido a la posición en que lo encontraron, los investigadores dedujeron que "Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia". Posteriormente informaron que el cantante atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".