Influencer se casó compartiendo su cuerpo con su hermana: 'Ella no quiere casarse'

La historia de Carmen y Lupita ha sido ampliamente documentada por medios y plataformas como TLC, donde se presentó su caso en el programa Conjoined Twins: Inseparable, mostrando su vida cotidiana, su independencia y la forma en que han enfrentado juntas los desafíos médicos y sociales de ser gemelas siamesas. Pero esta vez, la noticia que captó la atención fue otra: Carmen se casó y lo hizo en sus propios términos.

“Nos fugamos en octubre con nuestras familias”, reveló Carmen durante una entrevista con el programa TODAY, confirmando que la ceremonia coincidió con el quinto aniversario de su relación con Daniel.

La boda se celebró en el pintoresco puente Lover’s Leap, sobre el río Housatonic, en New Milford. En lugar del clásico vestido blanco, Carmen eligió un traje verde esmeralda con lentejuelas, desafiando los estereotipos de los enlaces tradicionales. “No usé blanco. No me arrepiento. No me gusta el blanco. No es lo mío”, afirmó. Daniel, por su parte, vistió un traje oscuro con un moño verde a juego y un boutonniere de girasol, el mismo que lucía el ramo de Carmen.

El anuncio oficial llegó a través del canal de YouTube de las hermanas, donde publicaron un video titulado Overdue Update! (“Actualización atrasada”). Al final del clip, Carmen mostró su anillo de bodas y dijo entre risas: “Probablemente también deberíamos abordar algo más bastante importante: me casé”. A lo que Lupita respondió con humor: “Yo no”.

La aclaración no fue menor. Aunque ambas comparten cuerpo, Lupita dejó claro que su hermana fue la única en comprometerse sentimentalmente. “No quiero casarme”, dijo en el video. Ella se identifica como asexual y arromántica, y Carmen explicó que Daniel se casó solo con ella, respetando por completo la identidad y autonomía de Lupita.

Carmen y Daniel se conocieron en 2020 a través de la aplicación de citas Hinge, después de que ella enfrentara una avalancha de mensajes inapropiados. “Supe de inmediato que Daniel era diferente a los demás porque no comenzó preguntando sobre mi condición”, relató Carmen.

Su conexión fue tan especial que incluso su ansiedad social no fue un obstáculo. “He cancelado citas en el último minuto por ansiedad, pero con él me sentí tranquila desde el camino hacia el encuentro”, expresó.

A pesar de su vínculo emocional y su reciente boda, Carmen ya había explicado en una entrevista con Jubilee que su relación no incluye intimidad sexual, describiéndola como una “amistad muy cercana”.

En su actualización en YouTube, Carmen también compartió que decidió dejar su carrera como técnica veterinaria y no continuará con sus estudios universitarios. En su lugar, tanto ella como Lupita se enfocarán en generar contenido para su canal, incluyendo sketches escritos por Lupita.

A sus 23 años, las hermanas han demostrado una fuerza, madurez y sentido del humor admirables. Aunque comparten órganos vitales como pelvis, sistema reproductor, hígado y circulación, cada una tiene un corazón, un estómago y una mente que funciona con independencia. Incluso para caminar, cada una controla una pierna, una habilidad que tardaron 17 años en coordinar.