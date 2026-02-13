Influencer muere tras comer el venenoso 'cangrejo del diablo': el video se viralizó

La muerte de la creadora de contenido filipina Emma Amit ha generado conmoción y alerta sanitaria en Filipinas.

La influencer gastronómica, de 51 años, falleció el 6 de febrero luego de consumir un ejemplar de Zosimus aeneus, conocido localmente como “cangrejo del diablo”, una de las especies de crustáceos más tóxicas del país.

El caso ha encendido las alarmas entre autoridades y expertos, especialmente por tratarse de un animal con una tasa de mortalidad estimada en 50% y cuya toxicidad puede causar la muerte en cuestión de horas.

Según reportes locales, Amit grabó el momento en que recolectaba varios mariscos, incluidos caracoles y cangrejos, cerca de su vivienda frente al mar en Puerto Princesa, en la isla de Palawan. En el video, se la observa seleccionando los crustáceos y posteriormente cocinando uno de ellos antes de ingerirlo frente a la cámara.

El jefe de policía del barangay, Laddy Gemang, declaró al medio ABS-CBN que la influencer perdió el conocimiento casi de inmediato. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permaneció internada dos días antes de ser declarada muerta. Un amigo que también comió los cangrejos falleció igualmente.

Tras el incidente, las autoridades inspeccionaron su domicilio y hallaron siete caparazones del mismo tipo de cangrejo.

El Zosimus aeneus es una especie distribuida en la región del Indo-Pacífico. De acuerdo con iNaturalist, este crustáceo habita arrecifes y zonas rocosas costeras. Su peligrosidad radica en la combinación de potentes toxinas acumuladas en su organismo, que no se eliminan con la cocción.

En Filipinas es considerado el cangrejo más venenoso, debido a la alta concentración de toxinas que pueden provocar parálisis, insuficiencia respiratoria y muerte en pocas horas. Las autoridades sanitarias han reiterado que no existe una forma segura de prepararlo para el consumo humano.

Tras la muerte de la influencer, Gemang lanzó un llamado urgente a la población: “Tengan cuidado de no comer este cangrejo porque es mortal. Es muy peligroso porque puede matarte en cuestión de horas”.

El caso ha reavivado la discusión sobre los peligros de consumir fauna marina sin el conocimiento adecuado. Algunas especies acumulan toxinas provenientes de algas o microorganismos que forman parte de su dieta. Estas sustancias no siempre alteran el sabor del animal, lo que dificulta identificar el riesgo al ingerirlo.

En regiones costeras del sudeste asiático, los expertos recomiendan consultar a pescadores experimentados o autoridades locales antes de consumir especies poco comunes. El desconocimiento o la confianza excesiva pueden tener consecuencias fatales.

Emma Amit era conocida por compartir videos de pesca junto a su esposo y por mostrar la preparación de platillos caseros para sus hijos. Su contenido combinaba vida familiar y gastronomía local, lo que le había permitido construir una audiencia fiel.

La tragedia ha impactado profundamente a su comunidad digital y a los residentes de Puerto Princesa. Muchos seguidores han expresado su sorpresa, ya que la influencer solía presentar ingredientes frescos y recetas tradicionales de la región.

Las autoridades de Puerto Princesa y la Policía de Palawan han sido contactadas por medios internacionales para ampliar la información sobre el caso. Mientras tanto, la advertencia es clara: evitar el consumo de especies marinas potencialmente tóxicas y reforzar la educación comunitaria sobre fauna peligrosa.

La muerte de Emma Amit no solo deja un vacío en su familia y seguidores, sino que también se convierte en un recordatorio contundente sobre los riesgos reales que pueden esconderse detrás de prácticas aparentemente cotidianas en entornos costeros.