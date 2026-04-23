Jacob Elordi y Kendall Jenner: rumores de romance crecen tras meses de encuentros discretos

La posibilidad de una nueva pareja en el mundo del entretenimiento ha comenzado a tomar fuerza con insistencia.

Kendall Jenner y Jacob Elordi estarían construyendo una relación lejos del foco mediático, según versiones que apuntan a que ambos llevan tiempo compartiendo encuentros en privado. Aunque ninguno ha confirmado públicamente el vínculo, diversas fuentes aseguran que la conexión entre la supermodelo y el actor australiano no es reciente.

De acuerdo con información difundida en medios internacionales, “han estado saliendo y conociéndose durante los últimos dos meses”, lo que sugiere que la relación habría evolucionado de forma gradual y sin exposición directa. Este manejo discreto coincide con el estilo que ha caracterizado a Kendall Jenner a lo largo de su vida personal, marcada por una cuidadosa distancia frente al escrutinio público.

El interés mediático se intensificó durante el primer fin de semana del festival Coachella, donde seguidores comenzaron a detectar coincidencias en los movimientos de ambos. Sin declaraciones oficiales por parte de sus equipos, el silencio ha alimentado aún más la curiosidad en torno a una posible relación sentimental.

Lo cierto es que Jacob Elordi y Kendall Jenner no son desconocidos entre sí. Su cercanía dentro de los mismos círculos sociales ha quedado en evidencia en eventos clave de la industria. El actor asistió al cumpleaños de la modelo en 2022 y, más recientemente, ambos fueron vistos interactuando en la exclusiva fiesta de Vanity Fair tras los premios Oscar, lo que sugiere una relación previa de confianza.

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La postura de Jenner frente a su vida amorosa ha sido consistente durante años. En una entrevista anterior explicó: “Para mí, muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones. Personalmente creo que hacer las cosas públicas lo complica todo mucho más”. Esta visión refuerza la posibilidad de que, en caso de existir un romance, la pareja opte por mantenerlo en la esfera privada.

Sin embargo, la modelo también ha compartido su perspectiva emocional sobre las relaciones. En otra conversación, reveló: “Soy muy del tipo de amor a primera vista. Sé que me voy a enamorar de alguien en el momento en que lo conozco”, dejando ver una faceta más espontánea que contrasta con su hermetismo público.

En cuanto a sus planes personales, Jenner ha sido clara en priorizar su independencia. “Cuando era joven solía decir que a los 27 me encantaría tener hijos. Ahora ya pasé esa edad y siento que todavía soy muy joven. Estoy disfrutando de mi libertad sin hijos”, afirmó en una entrevista reciente, subrayando su enfoque actual en su crecimiento individual.

Kendall Jenner and Jacob Elordi were making our at Coachella. pic.twitter.com/cHgW0u17f4 — emma (@emma6942694497) April 20, 2026

Por su parte, Elordi ha mantenido una línea similar de discreción. El actor, reconocido por sus papeles en producciones de alto impacto, ha evitado exponer su vida privada más allá de lo estrictamente necesario, lo que hace que cualquier vínculo sentimental cobre aún más atención mediática.

La historia sentimental de Kendall Jenner ha estado marcada por relaciones con figuras destacadas de la música y el deporte. Entre ellas, su vínculo intermitente con Harry Styles en distintas etapas entre 2013 y 2016, así como su cercanía con el rapero A$AP Rocky. También mantuvo relaciones con deportistas como Ben Simmons y Devin Booker, siendo este último su romance más prolongado y visible entre 2020 y 2022.

Más recientemente, su relación con Bad Bunny captó la atención global. Tras una ruptura en 2023 y una breve reconciliación en 2024, la pareja puso fin definitivo a su historia, cerrando un capítulo que había sido uno de los más comentados en su vida personal.

Ahora, con estos nuevos indicios, el nombre de Jacob Elordi se suma a la conversación pública. Aunque no existen confirmaciones oficiales, la narrativa de encuentros discretos, coincidencias en eventos y declaraciones pasadas construye un escenario que mantiene en vilo a seguidores y medios. En una industria donde cada aparición puede convertirse en titular, la posibilidad de un romance silencioso parece, paradójicamente, aún más poderosa.