Despedida de Japanese con música, color blanco y una caravana hasta La Cabima el próximo miércoles

Ciudad de Panamá, Panamá/El mundo del reggae panameño se prepara para despedir este miércoles 29 de octubre al cantante Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido artísticamente como Japanese, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Parque Urracá, en la ciudad de Panamá.

El acto, que empezará a partir de las 9:00 a.m. y que es organizado por allegados, familiares, amigos y fanáticos, contará con la participación de artistas nacionales, autoridades, fanáticos y medios de comunicación. Los asistentes han sido invitados a vestirse de blanco, como símbolo de paz y homenaje al legado del artista.

Tras la ceremonia, se realizará una caravana hacia el cementerio Praderas de La Paz, en La Cabima, donde se llevarán a cabo las honras fúnebres.

Japanese, quien falleció el pasado jueves por fallos multiorgánicos derivados de la diabetes, fue una voz influyente del reggae en español desde finales de los años noventa. Su carrera marcó el auge del movimiento urbano panameño y sirvió de inspiración a artistas de distintas generaciones.

En mayo de 2022, el cantante sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma y con secuelas motoras que lo obligaron a desplazarse en silla de ruedas.

Dos años después, en 2024, perdió uno de sus pies debido a complicaciones de su enfermedad. A pesar de su delicado estado de salud, mantenía una actitud positiva y buscaba recuperarse, según relataban sus allegados. Su muerte se dio en la Sala 8 del hospital Manuel Amador Guerrero, donde estaba hospitalizado desde el 13 de octubre.

En los últimos años, la comunidad musical y sus seguidores organizaron campañas solidarias para apoyarlo económicamente, luego de conocerse que vivía en condiciones precarias en su residencia en San Lorenzo.

El comunicado oficial de despedida recuerda que "no muere quien fallece, sino quien se olvida. Japanese, por siempre en nuestros corazones”.