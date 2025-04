John Cena revela que se hizo un trasplante de cabello por culpa del bullying

Durante una grabación pública de The Pat McAfee Show el pasado 21 de abril, un día después de su victoria sobre Cody Rhodes en WrestleMania 41, el ícono de la WWE John Cena habló con franqueza sobre su experiencia y su decisión de pasar por el quirófano en noviembre de 2024.

“Me hicieron trizas por un problema genético que no puedo controlar”, bromeó Cena ante el público. “Al unísono, corean y me hacen sentir pequeño y avergonzado”, agregó, recordando cómo las burlas sobre su cabello ralo afectaron su autoestima. El actor de Peacemaker aseguró que las críticas constantes fueron tan intensas que terminó cediendo a la presión. “Eso es pura intimidación y no está bien. Gracias por obligarme a operarme de cabello. Hasta ahí me presionaron”, expresó entre risas.

John explicó que el procedimiento consistió en tomar cabellos de un lado de su cabeza para “plantarlos en la parte superior”. Sobre su decisión, reflexionó: “No hay nada de malo en eso”, subrayando que la calvicie es algo natural que “les sucede a siete de cada diez hombres”. Con honestidad, confesó: “Tengo un problema. Intento solucionarlo”.

Actualmente, el hombre de 47 años describe su estado capilar como “un trabajo en progreso” y se muestra optimista sobre los resultados. “Con suerte, en un par de meses, se verá mejor”, dijo, dejando claro que está esperando pacientemente el crecimiento de su nuevo cabello.

Además, Cena no perdió la oportunidad de bromear sobre otro aspecto de su imagen: la falta de vello facial. “Amigo, no me crece el vello facial”, confesó, revelando que lleva más de una década sin afeitarse. Con su característico sentido del humor, lanzó una ocurrencia: “Tal vez sólo podría dejarme crecer un bigote si trasplantara pelos de arriba. Ves, te hago caso, idiotas. Lleva el césped de aquí y ponlo en el lugar seco”.

Con estas declaraciones, John Cena demuestra una vez más su capacidad para afrontar las críticas con humor, sinceridad y resiliencia, mostrando que incluso los héroes más fuertes también enfrentan inseguridades y que no tienen miedo de hacer algo al respecto.

En un mundo donde la apariencia física sigue siendo blanco de críticas constantes, el luchador y actor dejó claro que cada quien tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo sin avergonzarse: “Si algo te molesta y puedes hacer algo al respecto, hazlo. Y si no, aprende a abrazarlo”, dijo. Con esta actitud abierta y realista, Cena no solo respondió a sus críticos, sino que también se mostró como un ejemplo de cómo lidiar con las inseguridades de manera positiva y auténtica.