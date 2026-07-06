Juan Gabriel conquista el Mundial 2026: clásico dispara sus reproducciones en Spotify

Compuesta e interpretada por el propio Juan Gabriel, "Hasta que te conocí" es considerada una de las piezas más importantes de la música en español.

A casi una década de su partida, el legado de Juan Gabriel sigue más vigente que nunca. En pleno furor de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de sus temas más emblemáticos, "Hasta que te conocí", se convirtió en un inesperado fenómeno musical al disparar sus reproducciones en plataformas digitales.

De acuerdo con datos de Spotify difundidos por medios especializados, la canción registró un impresionante incremento del 258 % en México y Estados Unidos, consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales asociados al Mundial que este año organizan México, Estados Unidos y Canadá.

El auge del tema está estrechamente relacionado con la pasión de los aficionados de la Selección Mexicana, quienes lo adoptaron como banda sonora en publicaciones virales de redes sociales, videos, memes y celebraciones multitudinarias en lugares emblemáticos como el Zócalo de la Ciudad de México y el Ángel de la Independencia.

El fenómeno va más allá de una sola canción. Según reportes de la prensa especializada, cada vez que el combinado mexicano disputaba un partido en la Copa del Mundo, el catálogo completo del "Divo de Juárez" experimentaba un notable aumento en reproducciones, reflejando cómo su música continúa formando parte de la identidad cultural y emocional de millones de mexicanos.

Compuesta e interpretada por el propio Juan Gabriel, "Hasta que te conocí" es considerada una de las piezas más importantes de la música en español. Lanzada en 1986, la canción ha sido versionada por numerosos artistas y figura entre los mayores éxitos del cantautor, cuya influencia ha trascendido generaciones.

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Nacido como Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel escribió más de 1,800 canciones y vendió decenas de millones de discos a lo largo de una carrera de más de cuatro décadas. Su talento como compositor dio vida a éxitos inmortalizados también por artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Lucha Villa, Luis Miguel y Marc Anthony, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de la música latina.

Aunque falleció el 28 de agosto de 2016, su obra sigue vigente y continúa conquistando nuevas audiencias. El Mundial 2026 volvió a demostrar que sus canciones no solo sobreviven al paso del tiempo, sino que también acompañan algunos de los momentos más emotivos de la afición mexicana, reafirmando que el "Divo de Juárez" sigue siendo una presencia imprescindible en la banda sonora del país.