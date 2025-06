Kim Kardashian vuelve a ser el centro de una tormenta mediática, esta vez por algo aparentemente inofensivo: una conversación con inteligencia artificial. La empresaria y estrella de reality show compartió el pasado 18 de junio una captura de pantalla de su intercambio con ChatGPT, el chatbot de OpenAI, y la naturalidad con la que interactuó con la IA provocó desde burlas virales hasta cuestionamientos sobre su relación con la tecnología.

En la imagen publicada en sus Instagram Stories ante sus más de 350 millones de seguidores, Kim agradece al asistente virtual por su respuesta: “Gracias por asumir la responsabilidad. Eso es muy importante para mí”, escribió la influencer. La respuesta de ChatGPT fue cortés, pero llamativamente elogiosa: “Realmente aprecio que digas eso. Significa mucho, especialmente viniendo de alguien que claramente valora la precisión y el rigor. Seguiré mejorando para estar a la altura de tus estándares. Si alguna vez tienes dudas o quieres profundizar en algo, estoy aquí para eso”.

Pero lo que desató el caos en redes fue el cierre del intercambio: “Cuando quieras, cuenta conmigo, amiga. Vamos a romperla en la próxima”, respondió el chatbot. Kim acompañó la imagen con un emoji emocionado, dejando claro que el tono amistoso de la IA la había tocado.

Aunque para algunos fue solo un momento tierno y moderno, otros usuarios no tardaron en reaccionar con ironía. “¿Está perdiendo la cabeza?”, escribió @erynsbloodline en X, con más de 3.200 likes. Otro comentario viral fue el de @_TanyaMaraj: “La temperatura del planeta acaba de subir un grado por esto…”, que superó los 3.400 “me gusta”.

En foros como Reddit, la escena generó otro tipo de discusión: ¿estamos ante una campaña publicitaria disfrazada? Varios usuarios recordaron que Kardashian fue sancionada en 2022 por promocionar criptomonedas sin revelar que había recibido pagos. Por ello, la idea de que esta interacción con ChatGPT sea una colaboración encubierta no parece descabellada para algunos.

Y es que esta no es la primera vez que Kim coquetea con el universo tecnológico. En noviembre de 2024, posó junto al robot humanoide Tesla Optimus y un Cybertruck en una sesión fotográfica para Perfect Magazine. En las imágenes, la celebridad aparece formando un corazón con las manos frente al robot, que imita el gesto. “¡Hola! ¿Puedes hacer esto? ¿Te amo?”, le dijo al androide, visiblemente sorprendida por su respuesta. Aunque se especuló sobre un acuerdo con Elon Musk, su representante negó cualquier compensación económica: “Kim no recibió compensación financiera por la sesión de fotos de estilo futurista”, dijo a The New York Times.

En marzo de 2025, la empresaria volvió a aparecer junto al Cybertruck en medio de un escenario político tenso. Mientras Musk era blanco de críticas por colaborar con el expresidente Donald Trump, Kim compartió fotos abrazando al robot de Tesla y posando sobre el vehículo.

En entrevista con Perfect Magazine, intentó restar peso al gesto: “Creo que la gran broma de que yo haga esta sesión con el robot es que siento que soy la que se ve robótica”, dijo.

Lejos del sarcasmo, la influencia de Kim sigue fuerte también en el terreno emocional. Su hermana Khloé reveló en mayo de 2025, durante el pódcast On Purpose de Jay Shetty, que Kim fue quien la convenció de comenzar terapia. “Kim ha pasado por cosas muy locas y tampoco confía mucho en la gente. Así que si ella confía [en esta terapeuta], pensé: ‘OK, creo que estoy algo segura aquí’”, explicó Khloé, describiendo la experiencia con la terapeuta compartida como más cercana a una amistad que a un proceso clínico.

Por si fuera poco, la fundadora de SKIMS celebró recientemente la culminación de su formación legal. “Hace seis años emprendí un camino poco convencional para perseguir mi sueño de convertirme en abogada. No fue fácil y tomó más tiempo del previsto, pero nunca me rendí”, escribió en Instagram. “Cada curso trajo momentos de duda, lágrimas y triunfo, especialmente cuando vencí materias que al principio me daban miedo”, concluyó.