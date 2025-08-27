'KPop Demon Hunters' alcanza 236 millones de vistas y lidera Netflix

La cinta animada y musical se lanza como la película más vista en la historia de la plataforma, con un éxito histórico en streaming, taquilla y música.

Desde su estreno en junio, 'KPop Demon Hunters' se ha convertido en un fenómeno global, al lograr 236 millones de vistas totales en Netflix, convirtiéndose oficialmente en la película más vista en la historia del servicio de streaming.

Esta animación musical narra la historia de Huntr/x, un trío femenino de K-pop conformado por Rumi, Mira y Zoey, quienes también llevan una doble vida como cazadoras de demonios. En su camino también se enfrentan a otra banda rival, los Saja Boys, que resultan ser demonios en realidad.

No solo conquistó las pantallas domésticas. Netflix lanzó una versión especial sing-along (con subtítulos sincronizados para cantar), que se proyectó en cines de varios países, recaudando alrededor de 18 a 19 millones de dólares durante un fin de semana.

La banda sonora se ha convertido en otro fenómeno. El álbum logró posicionarse en lo alto del Billboard Hot 100, con cuatro canciones simultáneamente dentro del top 10, algo no visto desde Saturday Night Fever. El tema principal "Golden" llegó al número 1 del Billboard Global 200, estableciendo récords significativos.

Se celebran su estilo vibrante de animación, su fusión de cultura K-pop con acción fantástica, y su narrativa emocional, como en la historia de Rumi, una chica mitad demonio que aprende a aceptarse, elementos que han consolidado el filme como un destacado en la cultura pop contemporánea.

