Coldplay | Kristin Cabot habla del escándalo viral en concierto: 'Asumí el precio'

Cinco meses después de convertirse en el rostro involuntario de uno de los momentos más virales del año, la mujer decidió contar su versión.

La exdirectora de Recursos Humanos de la empresa Astronomer habló por primera vez sobre el episodio ocurrido durante un concierto de Coldplay en Boston, cuando la famosa kiss cam la enfocó besándose con un hombre que no era su esposo, desatando una avalancha de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

El video recorrió el mundo en cuestión de horas. En las imágenes, Cabot aparece junto a Andy Byron, quien en ese momento era su jefe directo. La escena, aparentemente trivial dentro de un espectáculo masivo, se transformó rápidamente en un escándalo público cuando usuarios identificaron a ambos, revelando que estaban casados y tenían familias. Lo que parecía un instante privado terminó marcando un antes y un después en la vida personal y profesional de la mujer.

En entrevista con The New York Times, Kristin Cabot, de 53 años, reconoció que aquella noche había consumido alcohol y estaba dejándose llevar por la emoción del concierto. “Tomé una mala decisión, me eché un par de High Noons, bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Y no es nada”, afirmó, restándole la carga que muchos quisieron imponerle al episodio.

Cabot fue enfática en aclarar que, antes de ese momento captado por las cámaras, no existía una relación romántica con Andy Byron. Según explicó, el contexto fue malinterpretado y amplificado por la viralidad. Sin embargo, reconoció que el daño ya estaba hecho. “Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, aseguró.

La consecuencia más dura, dijo, no fue solo la pérdida de su empleo, sino el nivel de exposición y hostigamiento que enfrentó después. Kristin Cabot relató haber sido víctima de acoso tanto en redes sociales como en espacios públicos, un fenómeno que, según ella, evidenció la rapidez con la que internet puede convertir un error humano en una condena colectiva.

En paralelo, el episodio coincidió con el fin de su matrimonio. Andre Cabot, su entonces esposo, confirmó semanas atrás que el video se hizo público poco después de que ella le solicitara el divorcio. “Esta historia terminó en redes sociales con videos que generaron millones de vistas y medios de comunicación, que no tardaron en revelar que ambos estaban casados y tenían familias”, explicó Kristin, subrayando cómo la narrativa pública ignoró los matices personales que ya existían antes del concierto.

Por esa razón, Cabot insiste en que no se trató de una traición. Desde su perspectiva, el escándalo fue construido sin contexto y alimentado por el juicio inmediato de la opinión pública. Hoy, afirma, su prioridad no es limpiar su imagen, sino transformar la experiencia en una lección para sus hijos.

“Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores y meter la pata de verdad”, declaró. Y añadió una frase que resume el impacto emocional del episodio: “Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos”.

El caso de Kristin Cabot reabrió el debate sobre los límites de la viralidad, la exposición involuntaria y la diferencia entre la vida privada y el castigo social en la era digital. Un instante grabado por una cámara de entretenimiento terminó redefiniendo una carrera profesional y exponiendo la fragilidad de la reputación pública en tiempos de redes sociales.

Hoy, lejos de los reflectores corporativos y del ruido mediático, Cabot intenta reconstruir su vida desde un lugar distinto. Su testimonio no busca justificar lo ocurrido, sino recordar que detrás de cada video viral hay personas reales, con historias complejas que no caben en unos pocos segundos de grabación.