Kylie Jenner llora la pérdida de su estilista Jesús Guerrero y pagará los costos fúnebres

Jesús Guerrero falleció inesperadamente a los 34 años, dejando un vacío inmenso en la industria. Su partida no solo ha conmovido a sus seres queridos, sino también a figuras como Kylie Jenner, quien se ha comprometido a cubrir los gastos de su funeral como muestra de su profundo cariño y respeto.

Nacido y criado en Houston, Texas, Jesús Guerrero era hijo de inmigrantes mexicanos que le inculcaron una fuerte ética de trabajo y la determinación de perseguir sus sueños. “Jesús aprendió a trabajar duro y soñaba con llevar sus talentos hasta la cumbre”, escribió su familia en un emotivo mensaje en GoFundMe, donde buscan apoyo para repatriar su cuerpo a su ciudad natal.

Conocido por su habilidad para transformar melenas y crear looks icónicos, Guerrero trabajó con celebridades como Jennifer López, Rosalía, Camila Cabello y Demi Moore. Pero fue su estrecha relación con Kylie Jenner la que lo catapultó al estrellato, convirtiéndose en un miembro fundamental de su equipo creativo.

Te puede interesar: Los amores de Paquita la del Barrio que inspiraron en sus canciones más icónicas

Te puede interesar: Karla Sofía Gascón irá a los Premios Óscar: Netflix pagará todos sus gastos

La noticia de su fallecimiento impactó profundamente a Kylie Jenner, quien compartió en sus redes sociales: “Jesús era más que un amigo. Él era una luz en mi vida, una fuente de risas, de comodidad, de amor y de apoyo incondicional. No sé cómo lo hubiera hecho en la última década sin él a mi lado. Tenía una manera de hacer que incluso el día más pesado se sintiera ligero…”.

Una fuente cercana reveló a PEOPLE: “La muerte de Jesús le pegó duro. Está en shock y muy apenada. Aun así, está haciendo todo lo que puede para apoyar a su familia, incluyendo financieramente”. La misma fuente agregó: “Ella no quiere que se preocupen por el dinero. Se va a encargar de los gastos, incluyendo los derivados de su funeral”.

La muerte de Jesús Guerrero dejó una ola de tristeza entre quienes lo conocieron. Rosalía compartió en sus historias de Instagram: “No sabes cuánto te voy a extrañar”, mientras otras celebridades expresaron su dolor y agradecimiento por haber compartido momentos inolvidables con él.

Jesús no solo era conocido por su talento, sino también por su carisma, humildad y profundo orgullo por sus raíces mexicanas. En Los Ángeles, donde residía y era representado por la influyente agencia The Wall Group, se destacó por su versatilidad en el manejo de diferentes tipos de cabello y su habilidad para crear desde looks vintage hasta estilos naturales y modernos.

Aunque su carrera parecía estar en la cima, su partida fue repentina e inesperada. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento, lo que ha dejado un aire de incertidumbre y dolor entre sus seres queridos y seguidores. Su última aparición pública fue en un post junto a Kylie Jenner el pasado 12 de febrero, donde se reflejaba la complicidad y cariño que compartían.

El legado de Jesús Guerrero trasciende más allá de sus icónicos peinados. Su historia de esfuerzo, perseverancia y éxito sigue inspirando a muchos jóvenes latinos que sueñan con conquistar la industria de la moda y la belleza. Sus amigos, colegas y clientes no solo lo recordarán como un talentoso estilista, sino como un ser humano excepcional que iluminó la vida de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

Su familia continúa con los preparativos para darle un último adiós en su natal Houston, mientras el mundo de la moda llora la pérdida de uno de sus más brillantes artistas.