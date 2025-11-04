Luna del Castor: ¿Cuándo y como ver la superluna de noviembre?

La llamada “Luna del Castor” alcanzará su punto máximo de brillo este 5 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este mes, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo digno de admirar: la superluna de noviembre, también conocida como la Beaver Moon o Luna del Castor. Se trata de una luna llena que ocurre cuando nuestro satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que la hace lucir más grande y brillante que de costumbre.

El nombre proviene de una antigua tradición norteamericana: noviembre era el mes en que los castores reforzaban sus diques antes del invierno, y también coincidía con la temporada de caza para aprovechar sus pieles.

Un fenómeno astronómico especial

La órbita de la Luna no es completamente circular, sino elíptica. Por ello, hay momentos en los que se encuentra más cerca de la Tierra y otros en los que está más lejos.

En esta ocasión, la Luna estará a menos de 357,000 kilómetros de nuestro planeta, convirtiéndose en la más cercana de todo el año 2025. Gracias a esta proximidad, podrá apreciarse entre un 7 y un 14 % más grande y hasta un 16 % más luminosa que una luna llena normal.

🔗Puedes leer: Encontró el amor tras esperar al indicado durante 76 años: una historia real

¿Cuándo y dónde verla en Panamá?

La superluna alcanzará su punto máximo la noche del martes 5 de noviembre, y podrá observarse en todo el territorio nacional si las condiciones climáticas lo permiten.

Los astrónomos recomiendan disfrutarla desde el atardecer, entre las 6:00 p.m. y 7:00 p. m., cuando aparece por el horizonte. En ese momento, debido al fenómeno conocido como ilusión lunar, parece aún más grande al compararse con edificios, montañas o árboles.

En Panamá, las zonas con menor contaminación lumínica ofrecerán la mejor vista, especialmente:

El Valle de Antón y Cerro Azul , por su altitud y cielo despejado.

, por su altitud y cielo despejado. Las playas del Pacífico , como Coronado , San Carlos o Pedasí , donde el reflejo sobre el mar realza su brillo.

, como , o , donde el reflejo sobre el mar realza su brillo. El interior del país, en provincias como Los Santos, Veraguas o Chiriquí, donde los cielos suelen ser más oscuros y despejados.

Aunque la diferencia de tamaño puede ser sutil a simple vista, la superluna de noviembre sigue siendo un espectáculo natural que vale la pena observar, y que, además, podría provocar un leve aumento en las mareas costeras, sin representar un riesgo para las zonas habitadas.

Este 5 de noviembre, basta con mirar al cielo para disfrutar de la luna más grande y brillante del 2025.