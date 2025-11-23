¡De lujo! Marelissa Him fue invitada por el equipo de Shakira y caminó con ella en su concierto en Chile

Panamá/Marelissa Him, una de las figuras panameñas más activas en escenarios internacionales, volvió a dar de qué hablar en redes sociales.

La cara de TVN Media reveló que el equipo de Shakira la invitó nada menos que a caminar junto a la artista en pleno concierto en Chile y que además podría conocerla en persona.

El pasado sábado 22 de noviembre se presentó la artista colombiana Shakira con su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", en el recinto Parque Estadio Nacional en Santiago de Chile.

La noticia desató una ola de comentarios y celebraciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en bautizarla —una vez más— como “la elegida”.

“¡Marelissa sí es la elegida!”, escribió un usuario emocionado.

“Esa mujer nació con WiFi de buena suerte”, comentó otro, destacando la racha de oportunidades internacionales que la presentadora ha venido acumulando en los últimos años.

La propia Marelissa reaccionó con la emoción característica que la conecta con su audiencia: sorpresa, gratitud y esa mezcla de incredulidad que solo aparece cuando una estrella mundial te abre la puerta de su backstage.

La invitación marca un nuevo paso en la proyección internacional de Him, quien sigue sumando experiencias que muchas figuras de la región solo pueden soñar.

Por ahora, los fanáticos han reaccionado a las publicaciones que Marelissa comparte en sus redes sociales, sobre su experiencia en el concierto de Shakira. Si algo queda claro es que, cuando se trata de vivir momentos virales, Marelissa siempre encuentra la manera de estar en primera fila.