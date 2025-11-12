Shakira impulsa a la carrera de su sobrino Shafik Mebarak en el reguetón

El ascenso de Shafik llega en un momento en el que la música urbana vive una transformación constante, impulsada por artistas que experimentan con fusiones y sonidos globales.

El legado musical de la cantante Shakira sigue extendiéndose dentro de su familia. Esta vez, su sobrino Shafik Mebarak, de 26 años, busca abrirse paso en la escena urbana con una propuesta fresca que combina ritmo, talento y el sello de perseverancia que caracteriza a la cantante barranquillera. Con su nuevo sencillo “Dulce veneno”, el joven colombiano reafirma su apuesta por el reguetón y confiesa que los consejos de su tía han sido fundamentales para construir su camino artístico.

En entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, Shafik reveló algunos de los aprendizajes que ha recibido de Shakira desde que decidió dedicarse a la música. “Me dijo que la puntualidad es clave, que uno debe ser siempre cumplido con los negocios y con todo lo que hace. La música es un mundo muy competitivo, y la disciplina es lo que te permite destacarte y seguir creciendo”, afirmó el artista, destacando que las palabras de su tía se han convertido en una guía constante en su carrera.

Hijo de Robin Mebarak, medio hermano de la intérprete de “Hips Don’t Lie”, Shafik debutó en 2021 con la canción “Te fuiste”. Desde entonces, ha trabajado en definir su estilo dentro del género urbano, buscando una identidad propia que le permita trascender más allá del apellido que lo conecta con una de las figuras más icónicas de la música latina.

Aunque muchos lo identifican por su parentesco, Shafik insiste en que su objetivo es construir un nombre independiente. “No quiero que me conozcan solo como ‘el sobrino de Shakira’. Quiero que la gente me escuche y diga: ‘este tipo tiene algo que aportar’. La influencia de mi familia está ahí, pero mi camino lo estoy trazando con mi propio esfuerzo”, ha comentado en otras ocasiones.

El joven barranquillero asegura que su tía siempre ha sido una inspiración, no solo por su éxito mundial, sino por su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. “Es muy alentador ver cómo un artista como ella puede, a través de los años, ajustarse al mercado sin perder su esencia. Ser tan versátil con los géneros y que su voz siempre se luzca”, dijo sobre la intérprete de “Acróstico”, quien ha explorado desde el pop y el rock hasta el reguetón y la música electrónica con igual éxito.

Para Shafik, esa adaptabilidad es una de las lecciones más poderosas que le ha dejado su tía. “Es un gran ejemplo a seguir, no solo por su talento, sino por su disciplina. Hay que rodearse de buena gente y disfrutarse la música”, concluyó, dejando claro que su admiración por Shakira va más allá de los lazos familiares.

Su nueva producción, “Dulce veneno”, mezcla sonidos tropicales con letras románticas y ritmos urbanos. Con este sencillo, el joven busca consolidarse en un género que ha llevado la bandera de Colombia a los escenarios internacionales. Su propuesta se centra en letras honestas y melodías contagiosas, con las que pretende conectar con un público que busca nuevas voces en el reguetón.

El ascenso de Shafik llega en un momento en el que la música urbana vive una transformación constante, impulsada por artistas que experimentan con fusiones y sonidos globales. En ese panorama, el talento del sobrino de Shakira promete abrirse un espacio propio. Su combinación de carisma, formación musical y la influencia de una familia artística le dan las herramientas para hacerlo.

Con disciplina, visión y una herencia musical indiscutible, Shafik Mebarak se perfila como una de las nuevas promesas del reguetón colombiano. Siguiendo los sabios consejos de su tía, está decidido a demostrar que el apellido Mebarak sigue siendo sinónimo de talento, trabajo duro y pasión por la música.