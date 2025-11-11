Miss Universo 2025: polémica por supuesto arresto del director de Miss Universo México, él aclara la verdad

El certamen sigue envuelto en la controversia tras la supuesta detención del director de Miss Universo México , Jorge Figueroa .

La noticia, que fue difundida por Martha Cristiana, exdirectora del concurso en México, ha generado un torbellino de versiones encontradas, desmentidos y acusaciones cruzadas dentro del mundo de los certámenes de belleza.

De acuerdo con Martha Cristiana, el arresto se habría producido luego de una denuncia interpuesta por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien acusó a la delegación mexicana de estar relacionada con una empresa de apuestas en línea, actividad considerada ilegal en Tailandia.

“Entre los mexicanos detenidos se encuentra Jorge Figueroa, actual director de Miss Universo México, debido a una denuncia del empresario Nawat Itsaragrisil”, declaró la también actriz al periodista Miguel Masjuan.

La exdirectora aseguró que el incidente tuvo su origen en un patrocinio irregular de la representante mexicana Fátima Bosch, vinculado supuestamente con una plataforma de apuestas. “Figueroa es un personaje que le ha costado la chamba a muchas personas además del costo enorme en términos de prestigio para la organización y ahora a México”, sentenció Cristiana.

El conflicto entre México y la organización tailandesa comenzó días antes, cuando Nawat Itsaragrisil, anfitrión del certamen, ofendió públicamente a Fátima Bosch durante una actividad oficial.

Frente a las demás concursantes, Nawat llamó “tonta” a la representante mexicana y ordenó a su equipo de seguridad retirarla del lugar por no haber publicado contenido de Tailandia en sus redes sociales.

La escena provocó que varias candidatas se levantaran y abandonaran el salón en solidaridad con Bosch, desafiando la advertencia del empresario, quien les dijo que si se iban “no podrían continuar en el concurso”. Tras la ola de críticas internacionales, Nawat se disculpó públicamente con Fátima a través de una transmisión en vivo, aunque la polémica ya se había desatado.

Desde Bangkok, Jorge Figueroa reapareció en redes sociales para desmentir categóricamente su detención: “Debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”, expresó el directivo, quien se mostró acompañado de parte de su equipo y trabajando rumbo a la final del certamen.

Aclaró que no planea dar más declaraciones sobre el tema y que su atención está centrada en el desempeño de Fátima Bosch.

“No le quiero dar noticia a esto, no soy ese tipo de personas”, comentó. Sin mencionar directamente a Martha Cristiana, lanzó una dura crítica hacia quienes según él “no lograron hacer nada” durante su gestión en Miss Universo México.

“No presten atención ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen ni hacer el casting VIP, donde salió nuestra querida Fernanda Beltrán”, afirmó.

“No conoce el respeto”: la tensa relación con Nawat Itsaragrisil. En días previos, Figueroa reconoció abiertamente que su relación con Nawat ha sido conflictiva.

“Realmente es con Miss Universe Tailandia, con la dirección, directamente con el señor Nawat, (hay) diferencias tanto culturales como profesionales”, explicó en entrevista con el programa De Primera Mano.

El mexicano insistió en que cuenta con el respaldo total de la organización principal: “La directriz tiene que seguir una: la del respeto. Él definitivamente no la tiene, no conoce el respeto ni el movimiento que ha causado Fátima Bosch. No comulgamos de la misma forma, y a partir de ahí empezamos a tener las diferencias. Pero sentirnos respaldados por Miss Universo es lo más importante”, afirmó.

Hasta ahora, Miss Universo México no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones, mientras el certamen mundial continúa en medio de tensiones, especulaciones y un evidente choque de egos entre directivos.

Figueroa cerró su mensaje con un llamado a la unidad: “Ella Fátima Bosch representa el esfuerzo, la fortaleza y los valores de la mujer mexicana”.

El Miss Universo 2025 se desarrolla así entre escándalos diplomáticos, denuncias cruzadas y una creciente presión mediática que amenaza con eclipsar el propósito original del concurso: celebrar la belleza, el talento y la representación de las mujeres del mundo.