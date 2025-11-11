Angélica Vale rompe el silencio: se entera de su divorcio de Otto Padrón por mensaje

Angélica Vale, hija de la legendaria Angélica María y del comediante Raúl Vale, aseguró que desea seguir el ejemplo de divorcios llevados con madurez, sin escándalos ni ataques mediáticos.

La actriz y conductora mexicana Angélica Vale vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al enterarse, durante una cena familiar, de que su esposo Otto Padrón había iniciado el proceso legal de divorcio.

La noticia, que llegó a través de un mensaje de texto, la tomó completamente por sorpresa y coincidió con una fecha especialmente sensible: una semana antes de su cumpleaños número 50.

En su programa radial La Vale Show, la protagonista de La fea más bella decidió hablar abiertamente sobre la ruptura que pone fin a catorce años de matrimonio y dos hijos en común. “Sí, sí es cierto que me estoy divorciando. Desde abril estamos separados, ya no vivimos juntos”, confesó la actriz, visiblemente afectada. Pero lo que más la conmocionó no fue la separación en sí, sino la forma en que se enteró: “Me llegó la noticia igual que a ustedes, cenando con él, en familia, con unos amigos. Fue un mensaje que recibió Otto y así supe que ya se había presentado la demanda”.

Angélica explicó que ni ella ni Otto estaban al tanto de que el proceso se había formalizado, ya que aparentemente fue una decisión ejecutada directamente por los abogados. “Él me dijo que tampoco sabía que los papeles se iban a meter una semana antes de mi cumpleaños. Me dijo que se sorprendió, que no entendía lo que estaba pasando”, contó entre lágrimas.

El impacto emocional fue evidente en la transmisión. “Perdón que llore, pero es un momento muy difícil. Nunca pensé que esto me fuera a pasar”, expresó. La actriz, quien ha sido siempre reservada con su vida privada, aseguró que su mayor prioridad en este momento es proteger a sus hijos, Angélica Masiel y Daniel. “No importa lo que haya pasado entre Otto y yo. Lo único que me importa es que mis hijos crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien. Haré todo por ellos”, afirmó.

Vale aprovechó el espacio para reflexionar sobre el papel de la maternidad en medio de una separación pública. “Primero soy mamá. La mujer se curará después. Me estoy curando, estoy saliendo, pero primero soy mamá”, dijo con firmeza. La actriz también se mostró preocupada por el impacto que esta situación pueda tener en su hija adolescente, quien ya tiene redes sociales. “Es un momento muy delicado para ella. Le pedí a Otto que, por encima de todo, protejamos a nuestros hijos. En eso coincidimos plenamente”, explicó.

Pese a la ruptura, la familia ha mantenido algunos compromisos compartidos. “Hemos seguido viajando juntos como familia, porque hay cosas más importantes que nuestras diferencias. Lo esencial son nuestros hijos”, añadió la actriz, dejando claro que su objetivo es mantener un entorno estable para ellos.

Angélica Vale, hija de la legendaria Angélica María y del comediante Raúl Vale, aseguró que desea seguir el ejemplo de divorcios llevados con madurez, sin escándalos ni ataques mediáticos. “Ustedes son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe divorciar. Sin hacer daño, sin pelear, sin exponer a los hijos”, comentó, mencionando también a Lucero y Mijares como referentes de una ruptura discreta y respetuosa.

Al final de su programa, la actriz compartió un comunicado oficial donde resumió su sentir sobre el cierre de esta etapa: “Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de catorce años. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos siempre.”

Con serenidad y sin rencores, Angélica cerró su mensaje agradeciendo a su público por el cariño y apoyo constante. “Agradezco a Otto lo compartido y le deseo lo mejor. Mañana cumplo 50 años y empiezo una nueva etapa de mi vida, con la esperanza de seguir contando con ustedes”, dijo.

Según los documentos presentados por Angélica Vale y Otto Padrón, la causa oficial de su separación es por “diferencias irreconciliables”, es decir, que ya no existe una posibilidad de convivencia ni reconciliación entre los cónyuges.

No obstante, también han circulado reportes no confirmados que apuntan a posibles rumores de infidelidad por parte de Angélica Vale, como motivo adicional del inicio del trámite de divorcio.