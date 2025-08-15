Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova, fallece tras terrible accidente con un alce

El mundo de los certámenes de belleza y la moda está de luto.

La modelo y exrepresentante rusa en Miss Universo, Kseniya Alexandrova, murió a los 30 años como consecuencia de un grave accidente automovilístico ocurrido en julio en la región de Tver, al noroeste de Moscú.

Según la información confirmada por la Organización Miss Universo y la agencia de modelos ModusVivendis, Alexandrova viajaba como pasajera en un vehículo conducido por su esposo cuando un alce irrumpió de forma repentina en la carretera. El impacto fue tan violento que el animal atravesó el parabrisas, provocándole un trauma craneoencefálico severo.

La modelo fue trasladada de urgencia al Instituto de Investigación Sklifosovsky en Moscú, donde permaneció en cuidados intensivos durante semanas. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 12 de agosto de 2025.

Las reacciones de pesar no se hicieron esperar. La agencia ModusVivendis, donde Kseniya inició su carrera a los 19 años, la recordó con estas palabras: “Esta es una pérdida increíble para todos nosotros. Ksenia fue una de las finalistas más brillantes en los concursos Miss Rusia y Miss Universo. Modelo profesional, psicóloga, buena amiga e inspiración para muchos. Ksyusha, permanecerás en nuestros recuerdos para siempre”.

Por su parte, la Organización Miss Universo expresó en redes sociales: “La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”.

Entre las personalidades que lamentaron su muerte estuvo Laura Barjum, representante de Colombia y primera finalista en Miss Universo 2017, quien compartió una anécdota sobre su relación con Alexandrova: “Recuerdo cuando, en un salón lleno de gente, me llamó por mi nombre y me abrazó con una gran sonrisa. No hablábamos hace tiempo, y eso me rompe el corazón”.

En otro mensaje, Barjum expresó su desconcierto y dolor: “¿Qué acaba de pasar?, ¿Qué acabo de leer? Tengo el corazón roto. Después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo (…) Quienes se han sentado a hablar un rato conmigo sobre esta época de mi vida, han escuchado hablar sobre ella. No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos. Vuela alto, hermosa y hasta la próxima”.

Además de su éxito en las pasarelas, Kseniya Alexandrova destacó por su formación académica. En 2016 se graduó en Finanzas, en 2020 estudió en la Escuela Superior de Cine y Televisión, y en 2022 obtuvo un título en Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.

Hablaba inglés y francés con fluidez, trabajó como presentadora de televisión y participó en iniciativas culturales y benéficas. El pasado 23 de marzo, se había casado y, en sus redes sociales, compartía imágenes de viajes, sesiones fotográficas y momentos íntimos de su vida personal, como su reciente visita a París en 2024.