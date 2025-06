Alejandro Sanz rompe el silencio y lanza dura respuesta: 'No soy un miserable'

El cantante español Alejandro Sanz se pronunció por primera vez tras las explosivas acusaciones que Ivet Playá hizo en su contra, en las que aseguró haber sido víctima de manipulación emocional por parte del artista. A través de su canal oficial de WhatsApp, y coincidiendo con el Día del Fam Sanzero, una fecha en la que celebra a sus fans más fieles, el intérprete de “Amiga mía” y “Corazón Partío” dejó un mensaje cargado de emoción y contundencia.

“Bueno, ya es el día del Fam Sanzero. A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten el respeto de manera tan ruin”, escribió el músico, dejando clara su intención de no callar ante las acusaciones.

“Claro que siento vergüenza, pero no pienso dar un paso atrás”. Lejos de evadir el tema, Alejandro Sanz abordó directamente la polémica, reafirmando su postura con una mezcla de autocrítica y dignidad: “No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza cuando exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás”, declaró, ganándose el respaldo inmediato de miles de seguidores.

El artista también lamentó que su vida privada haya sido usada como arma para atacar su integridad, en medio de una ola de especulaciones impulsadas por medios y redes sociales.

Un mensaje para su acusadora: “El único olor que me molesta es el del azufre”. Entre las muchas afirmaciones de Ivet Playá en el programa “¡De Viernes!”, una en particular desató múltiples reacciones: la joven dijo sentirse avergonzada porque Sanz le habría insinuado que olía a alcohol tras aplicarse una loción corporal.

La respuesta del cantante no se hizo esperar y llegó cargada de ironía: “Las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre”, comentó en clara alusión a lo que considera una acusación malintencionada.

Con esta frase, Sanz no solo desacredita la anécdota, sino que sugiere que hay una intención dañina detrás del testimonio de su excolaboradora.

Según reveló la periodista española Nuria Marín, fuentes cercanas al cantante confirmaron que ya se están preparando medidas legales contra Ivet Playá por presunta difamación. “Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivet”, aseguró Marín en redes sociales, aunque sin proporcionar más detalles sobre los pasos legales ni sobre los abogados encargados del proceso.

La noticia de una posible demanda mantiene divididas las opiniones en redes sociales, donde miles de usuarios defienden al artista mientras otros piden que se investiguen los hechos a fondo.

Por ahora, Alejandro Sanz se mantiene activo en redes, recibiendo el apoyo de sus fans, y reafirma que no permitirá que “la maldad de nadie” empañe una carrera construida a lo largo de décadas. La historia sigue desarrollándose y el público, expectante, sigue cada movimiento.