Ángela Aguilar llora la muerte de Micky Hair, su estilista y amigo asesinado en Polanco

La noche del 29 de septiembre la Ciudad de México fue sacudida por una noticia que conmocionó al mundo del espectáculo.

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido popularmente como Micky Hair, estilista e influencer que había logrado posicionarse como uno de los más solicitados por celebridades mexicanas.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Carlos Jiménez en su programa C4 en alerta, el estilista fue atacado a balazos afuera de su negocio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que se trató de una “agresión directa” y que los responsables huyeron en una motocicleta. La Fiscalía de la Ciudad de México ya analiza las cámaras de vigilancia de la zona.

El propio alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reiteró que no se trató de un robo: “No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, escribió en su cuenta de X.

Originario de Jalisco, Miguel Ángel de la Mora había construido una sólida carrera como empresario y creador de contenido. Su salón Micky’s Hair Salon contaba con sedes en Zapopan y en la capital mexicana, donde atendía a algunas de las artistas más populares de la escena actual, como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Priscila Escoto y Regina Peredo Gutiérrez.

“Qué duro es aceptar que ya no estás… me diste seguridad cuando más lo necesitaba” 🕊️



🔴La cantante Ángel Aguilar (@AngelaAguilar__) se pronuncia tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora en su estética “Micky Hair Salón Masaryk”, #Polanco. #CDMX #Jalisco pic.twitter.com/v6gxy0Kobi — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 30, 2025

Con más de 171 mil seguidores en Instagram y casi 22 mil en TikTok, el joven estilista no solo marcaba tendencias en el ámbito de la belleza, sino que también compartía detalles de su vida cotidiana, su afición por el gimnasio y su gusto por los viajes.

En redes sociales, medios como Infobae recordaron que el estilista mantenía una amistad cercana con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul. De hecho, el pasado 17 de septiembre publicó en Instagram imágenes celebrando junto a ella, con el mensaje: “Festejando a Lady”.

Horas antes de perder la vida, Micky compartió sus últimas historias en Instagram. En una de ellas escribió “Se logró”, mientras se grababa en un gimnasio. Más tarde, ya desde su salón en Polanco, publicó videos mostrando el arte exhibido en el lugar, aclarando que estaba a la venta.

El asesinato provocó un profundo impacto en sus clientas y amigas cercanas. Una de las primeras en pronunciarse fue Ángela Aguilar, quien dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”.

La cantante recordó que fue él quien la ayudó a transformar su look, pasando de un corte bob a un estilo largo y ondulado. También destacó su personalidad y sus pasiones: “Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante. Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”.

Por ahora, las autoridades capitalinas mantienen abiertas las indagatorias. La SSC informó en un comunicado: “Policías de la SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo”.

El caso ha encendido las alarmas no solo por la pérdida de un joven de 28 años en pleno auge de su carrera, sino también porque pone de nuevo sobre la mesa la violencia en la capital mexicana. Mientras tanto, el círculo artístico y sus seguidores lo despiden con mensajes de cariño y agradecimiento por su talento y su amistad.