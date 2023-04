'Pido Perdón': Anuel finalmente reconoció que tiene dos hijas

Tras muchos meses negando ser el padre de la hija de Melissa Vallecilla, la mujer de origen colombiano que afirmó que su bebé era del cantante, finalmente Anuel reconoció públicamente en sus redes sociales que es el padre de ambas niñas, la de su expareja Yailin y la de Melissa.

Después de más de un año de controversia e incluso negar públicamente la paternidad de Gianella Gazmey, la niña que procreó con Melissa Vallecilla, Anuel pidió perdón, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje iba dedicado a su hijo Pablo de nueve años y en el reconoce que tiene dos hijas más.

"Pablo, sí, tienes dos hermanitas hermosas. Ya pronto estamos todos juntos un día pronto", escribió el boricua junto a fotos en las que aparece con su hijo mayor.

Esta es la primera vez que el cantante puertorriqueño se refirió al hecho de ser padre de dos niñas, pues anteriormente, aseguraba que solo tenía una hija, la pequeña Cattleya, fruto de su relación con Yailin, quien nació el pasado 13 de marzo.

Pero eso no fue todo, luego el artista volvió a dejar un extenso mensaje mucho más reflexivo sobre el comportamiento que tuvo y las razones por las que negó a su hija Gianella en un inicio. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo... Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”.

“Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aun desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no importe lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”, reconoció el cantante.

Anuel, además, reconoció que se equivocó al no buscar a su hija desde el primer momento: “Sí, estuve mal en aquel momento que salieron manipulando la verdad y no puse las cosas claras al instante… debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me fallé yo mismo a mis valores”.

Eso sí, el boricua dejó claro que su actitud contra Melissa se debido a las mentiras que según él, dijo de la supuesta relación que tuvieron. El artista señaló que solo una vez tuvieron un encuentro sexual y eso bastó para que Melissa quedara embarazada.

También, aclaró que no engañó ni a Yailin ni a Karol G. “Eso fue cuando yo no conocía a mi expareja (Yailin) y no, no estaba con Karol tampoco, ya tenía casi un año entero de estar soltero".