Asesinan a Adán R., exvocalista de Los Nuevos Rebeldes

De acuerdo con los primeros reportes, el artista, de 29 años , fue atacado a balazos cuando se encontraba en el estacionamiento de su vivienda, ubicada en el residencial Stanza Cantabria . Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen.

El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez Baldenegro, conocido artísticamente como Adán R., fue asesinado la tarde del lunes durante un ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa, según informaron medios mexicanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista, de 29 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba en el estacionamiento de su vivienda, ubicada en el residencial Stanza Cantabria. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen.

Adán R. alcanzó reconocimiento dentro del género regional mexicano como vocalista de Los Nuevos Rebeldes, agrupación con la que logró darse a conocer entre los seguidores del movimiento de corridos y música norteña. Tras su paso por la banda, decidió emprender una carrera como solista, en la que continuó lanzando temas y manteniendo contacto con su público a través de presentaciones y redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, el cantante se ganó un lugar entre los exponentes emergentes del regional mexicano gracias a su estilo interpretativo y a canciones que circularon ampliamente en plataformas digitales, consolidando una base de seguidores principalmente en el norte de México.

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Tras conocerse la noticia, Los Nuevos Rebeldes expresaron su pesar por el fallecimiento de quien fuera uno de sus integrantes.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la agrupación publicó un mensaje de despedida: "Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro excompañero y nos unimos a la pena que embarga. Expresando nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos".

El asesinato de Adán R. ocurre en medio del clima de violencia que afecta al estado de Sinaloa, donde en los últimos meses se han registrado diversos hechos armados que han cobrado la vida de civiles y figuras vinculadas al mundo del entretenimiento. Mientras tanto, seguidores y colegas del cantante han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y solidaridad hacia su familia.