Bad Bunny vuelve a encender las redes con su nuevo look

Una vez más, el Conejo Malo rompe paradigmas y demuestra que las etiquetas de género son cosas del pasado en el mundo del reguetón. El artista más exitoso del momento lo ha hecho de nuevo y ha paralizado las redes sociales al aparecer con un impresionante vestido blanco de novia en la portada de la revista Harper’s Bazaar [versión Estados Unidos] de la edición de septiembre.

La revista de moda publicó en su cuenta de Instagram, las fotos de Bad Bunny luciendo una falda amplia, una camisa blanca y un saco blanco, así como unas combat boots, todo de la firma Louis Vuitton.

Los adelantos compartidos por la reconocida revista americana no solo han hecho que su nombre sea tendencia en redes sociales, sino también permitieron ver que no le gusta usar cualquier tipo de ropa considerada en el pasado como “exclusiva para el sexo femenino” pues el atuendo de la edición de septiembre está a cargo de las reconocidas, exclusivas y costosas marcas Louis Voitton, Tiffany & Co. y Dior.

Además de la portada, Harper's Bazaar publicó un extracto de la entrevista con el artista donde afirma que cuando acompañaba a su mamá de compras, siempre pensaba que la ropa de mujer le quedaba mejor. “Siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer, y siempre me quedaban mucho mejor, y tenían tanta variedad diferente”, dijo el cantante.

"Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y vestir lo que quiero, para poder vivir la vida de forma más auténtica. Al final del día, mi éxito en los Estados Unidos se lo debo a los trabajadores latinos que han ayudado a hacer del país lo que es hoy", se puede leer en el post de Instagram.

Esta no es la primera vez, que Benito Antonio se viste de mujer. Para su video de la canción "Yo perreo sola", lo vimos ataviado con un ardiente vestido rojo, tacones y utilizando silicones en el pecho. Además, ha participado en varias campañas de moda vistiendo prendas usualmente de mujer.

No obstante, las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar. Mientras algunos dicen que Bad Bunny se ve ridículo, otros defienden el coraje y la valentía del cantante para mostrarse al mundo tal y como es, sin complejos y ataduras.

“Que ridículo”, “Lo que hacen para dar de qué hablar”, “Pero qué es eso, que mal se ve el señor”, escribieron quienes no comparten el look del puertorriqueño.

“Bad Bunny puede usar falda, perrear con un hombre incluso besarlo y seguirá siendo hetero, creo que eso ya lo demostró en más de una ocasión, los traumados son ustedes”. “La ropa no tiene género y eso le cuesta a la generación de cemento que se empeña en querernos hacer vivir entre machismo y homofobia tal y como a ellos les pasó”, escribieron quienes lo apoyan.