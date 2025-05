Billy Joel cancela conciertos por afección cerebral

Nueva York, Estados Unidos/El célebre artista pop Billy Joel canceló una serie de conciertos de su gira mundial tras ser diagnosticado con una afección cerebral que empeoró debido a sus recientes presentaciones, informó su equipo el viernes.

"Billy Joel ha anunciado la cancelación de todos los conciertos programados tras un reciente diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (HNT)", escribió el equipo del pianista en su sitio web.

La Asociación del Alzheimer afirma que la HNT es "un trastorno cerebral en el que se acumula un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales".

Las fechas incluyen varias en Reino Unido, así como una apretada agenda por Estados Unidos, desde julio de 2025 hasta julio de 2026, cuando debía culminar su ambiciosa serie de conciertos en Charlotte, Carolina del Norte.

El equipo de Joel añadió que "esta afección se ha visto agravada por sus recientes conciertos, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio".

"Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y gracias por su comprensión", escribió Joel, conocido por sus hits 'Piano Man", "You May Be Right", "Uptown Girl" y "We Didn't Start the Fire".