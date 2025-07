Britney Spears hizo parte de esta fallida banda antes de convertirse en leyenda

Antes de revolucionar el pop con Baby One More Time, Britney Spears formó parte de una banda femenina llamada Innosense, un experimento musical que buscaba replicar el fenómeno global de las Spice Girls. Aunque su paso fue fugaz y la agrupación no logró despegar, este proyecto fue clave en los primeros pasos de la “princesa del pop”. La revista Cosmopolitan lo destaca como una etapa fundamental en su transición hacia la fama en solitario.

En plena fiebre de las girlbands a finales de los años 90, el productor Lou Pearlman, célebre por lanzar a los Backstreet Boys y NSYNC, decidió crear su propia respuesta femenina al éxito de las Spice Girls. Así nació Innosense en 1997, con la intención de conquistar las listas con una fórmula similar: canciones pop, coreografías llamativas y una narrativa de empoderamiento.

El grupo original lo integraban Nikki DeLoach, Mandy Ashford, Amanda Latona, Danay Ferrer y Britney Spears. Pero la joven Britney, que ya mostraba una fuerte determinación artística, abandonó el proyecto antes incluso de que se publicara el primer álbum. De acuerdo con Cosmopolitan, su salida temprana fue una decisión estratégica que le permitiría desarrollar su identidad como solista: “Britney ya intuía que algo más grande la esperaba”.

Innosense lanzó su único álbum, So Together, en el año 2000. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso comercial. El disco pasó desapercibido y no logró posicionar ningún sencillo de forma significativa en las listas de éxitos.

El grupo no alcanzó el estatus de las bandas femeninas de la época como Destiny’s Child o All Saints, y mucho menos el de las Spice Girls. Su estética y propuesta, aunque inspirada en el fenómeno británico, no conectaron con el público. Como expone el documental de Netflix, Dirty Pop: The Boy Band Scam, Innosense fue uno de los tantos experimentos fallidos del polémico Pearlman.

Este documental profundiza en la caída de Lou Pearlman, su esquema financiero fraudulento y el impacto que tuvo sobre los artistas que firmaron con él. Entre ellos, Innosense representa uno de los proyectos menos conocidos, pero con más relevancia retrospectiva por su vínculo con Spears.

Aunque la mayoría de los fanáticos recuerdan el inicio de Britney con su debut solista en 1998, lo cierto es que Innosense fue su primera inmersión real en la industria musical profesional. Participar en un grupo le dio una noción inicial de cómo funcionaba el negocio, y, más importante aún, la impulsó a seguir un camino propio.

Como señaló Cosmopolitan, “Su breve participación en Innosense fue esencial. Le enseñó que no siempre se trata de encajar en una fórmula ya escrita, sino de crear la propia”.

Poco después, Spears se asoció con el legendario productor Max Martin, y el resto es historia: Oops!… I Did It Again, Toxic, I’m a Slave 4 U y Womanizer la catapultaron al estrellato internacional y definieron una era del pop.

Hoy, Innosense es apenas una nota al pie en la biografía de Britney Spears. Pero su paso por la banda representa más que un simple experimento juvenil. Es el reflejo de una joven artista en búsqueda de su voz, en un entorno donde los productores moldeaban ídolos en serie.

El fracaso del grupo evidenció también las limitaciones de un modelo de negocio que apostaba más por la fórmula que por la autenticidad. Britney, al elegir salirse de ese esquema, logró algo que sus compañeras no: construir una carrera que desafió moldes y se mantuvo en el centro de la cultura pop durante más de dos décadas.

Actualmente, Britney Spears sigue siendo una figura icónica. Aunque ha enfrentado múltiples desafíos personales y legales, su influencia en la música y la cultura es indiscutible. Innosense fue su primer intento de conquistar el mundo pop, pero también el punto de partida de una rebelión artística.