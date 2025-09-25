Camilo desata polémica al revelar que convirtió sangre de sus hijas en cuadros

El artista también recordó el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, y cómo terminó convirtiendo ese momento en otra obra peculiar.

El cantante colombiano encendió un intenso debate en redes sociales tras compartir en televisión una confesión inesperada.

Camilo guarda cuadros elaborados con la sangre y la placenta de sus hijas, Índigo y Amaranto.

Durante su paso por el programa español El Hormiguero, el intérprete de Vida de Rico relató que uno de estos cuadros nació a raíz de un accidente doméstico de su primogénita.

“Índigo se cayó al tropezar con el borde de una mesa y sangró. Me abrazó, yo tenía una camisa blanca, con una marca de sangre. Yo dije: ‘wow, es la primera caída de un ser humano’. De modo que decidí convertirlo en cuadro”, explicó Camilo.

El artista también recordó el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, y cómo terminó convirtiendo ese momento en otra obra peculiar: “Cuando Evaluna empezó con el trabajo de parto, se escaló todo tan rápido. La partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto (…) Yo decía: ‘Alguien que me pase un cuadro. Le quitamos la funda de una almohada, le puse las manos y lo mandamos a enmarcar’”, relató.

La revelación no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia. En redes sociales, los comentarios oscilaron entre la admiración y la crítica.

Entre los detractores se leyeron opiniones como: “Le importó más la placenta que su bebé”; “Qué importante es la salud mental”; “Siempre he pensado que Camilo y Evaluna tienen un pacto con los illuminati, no son normales”; “Dios, lo que hay que escuchar”; “Eso sonó raro”; “Me encanta este chico, pero hay que admitir que está un poco loquito” o “Esta gente ya se va al extremo”.

No obstante, también hubo mensajes de apoyo: “Camilo es tan respetuoso con cada una de sus palabras, qué bonito; “Qué manera de ver las cosas, escucharte es genial”; “Este hombre es puro amor”; “Qué afortunada Eva, que le tocó un hombre que la ve como alguien impresionante”.; “Camilo es muy tierno”; “Qué bonito escuchar a un ser humano con tanta pasión de un momento de su vida”.

Camilo y Evaluna no son ajenos a la polémica. Sus declaraciones y dinámicas familiares suelen dividir la opinión pública, y esta vez no fue la excepción. Mientras algunos consideran las obras del cantante como una expresión íntima y artística de momentos significativos, otros lo perciben como un gesto extraño y fuera de lo común.

Lo cierto es que la confesión de Camilo vuelve a poner en el centro de la conversación su estilo de vida y la manera particular en que él y su esposa deciden atesorar recuerdos familiares.