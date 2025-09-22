Estudio revela cuáles son los países más felices en el amor

Este sentimiento tiene diferentes formas de expresarse en cada cultura, pero un reciente estudio global reveló quién ocupa el primer lugar donde las personas se sienten más satisfechas con su vida amorosa.

La investigación, realizada por la firma de análisis de mercados Ipsos, encuestó a cerca de 24,000 ciudadanos en 30 países y ubicó a Colombia a la cabeza del listado con una calificación de 82 sobre 100.

El informe de Ipsos se enfocó en tres aspectos clave de las relaciones: la felicidad sexual, la calidad de las relaciones de pareja y el nivel en el que las personas se sienten amadas. “El objetivo del estudio fue comprender cuáles son los países donde las personas experimentan una mayor plenitud en sus relaciones amorosas”, explicó la compañía.

Los resultados demostraron que Colombia no solo lidera la medición general, sino que también se consolidó como el país número uno en cuanto a felicidad sexual y logró ubicarse dentro del top 5 en las demás categorías. El podio lo completan Tailandia en el segundo lugar y México en la tercera posición.

El ranking de los 10 países donde los ciudadanos sienten mayor satisfacción en su vida afectiva quedó conformado de la siguiente manera:

Colombia Tailandia México Indonesia Malasia Chile Países Bajos Perú España Argentina

Un dato llamativo es que la mayoría de los países en el top 10 son de habla hispana, lo que podría indicar que el idioma español juega un papel relevante en la forma de expresar sentimientos y mantener la conexión emocional en las parejas.

Más allá de las cifras, el reto de mantener una relación estable y saludable es universal. Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, compartió algunos puntos centrales de su libro Remedios para el desamor, donde analiza cómo superar crisis afectivas y construir vínculos duraderos.

Rojas advierte sobre un fenómeno creciente en Occidente: “En este momento es un escándalo la primera epidemia psicológica en Occidente, que no es la ansiedad ni el estrés, es el divorcio”.

Entre sus reflexiones más recordadas se encuentran frases como:

“Para estar bien con alguien, tengo que estar bien conmigo mismo”.

“La felicidad conyugal consiste en tener buena salud y mala memoria”.

“Uno ama como ha sido amado”.

El especialista Enrique Rojas también ofreció recomendaciones prácticas para las parejas que atraviesan dificultades:

Evitar discusiones innecesarias: “parejas que funcionan bien se discute poco”, sostiene.

No sacar la lista de agravios del pasado, pues esto “deteriora la relación”.

Dar a cada cosa la importancia que merece: aprender a jerarquizar los problemas puede ser decisivo para mantener la armonía.

Rojas es claro en su posición frente a la tendencia de las relaciones abiertas: “Es un error”, señaló, y añadió que “el amor auténtico tiene que ser exclusivo porque donde más se retrata uno es en la vida afectiva”.

El estudio de Ipsos no solo refuerza la idea de que los colombianos se destacan por su calidez y afectividad, sino que también pone de relieve que la satisfacción en el amor está ligada a factores culturales, sociales y emocionales. En un contexto mundial donde las rupturas y el divorcio son cada vez más frecuentes, el ranking confirma que en Colombia el amor sigue siendo un motor vital en la vida de las personas.