Bad Bunny | Tiroteo frente a la 'Casita' reaviva la polémica legal por su uso en videoclips

La tranquilidad de Humacao, Puerto Rico, se vio alterada tras reportarse dos incidentes de tiroteo frente a la famosa “Casita” del barrio Río Abajo.

La residencia fue utilizada como locación en el videoclip Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. Aunque no hubo heridos ni daños materiales, el hecho ha puesto nuevamente en el centro de atención a la vivienda que desde enero de este año se convirtió en una atracción turística y también en el eje de una batalla legal contra el artista.

Según informaron las autoridades, los episodios ocurrieron durante la noche del domingo. Ramón Carrasco, propietario de la residencia y de 84 años, relató a la Policía que se encontraba en su hogar cuando escuchó voces ofensivas desde un vehículo en movimiento, seguidas de detonaciones.

“Alguien gritó palabras ofensivas y luego inició los disparos”, declaró Carrasco a Telemundo Puerto Rico.

Mientras los agentes tomaban testimonios, un segundo automóvil se aproximó y su ocupante volvió a gritar expresiones ofensivas, esta vez mencionando insistentemente el nombre de un artista urbano. En la escena se recuperaron tres casquillos de pistola calibre 9 mm, informó el agente José G. Pedraza, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

La vivienda, pintada en tonos salmón con detalles amarillos y una terraza amplia, saltó a la fama al convertirse en escenario central del videoclip de Bad Bunny. Desde entonces, se ha transformado en un punto de peregrinación para turistas y fanáticos.

Carrasco aseguró que la constante presencia de visitantes ha alterado su rutina diaria: “Gran cantidad de personas acude cada día a mi casa para tomar fotografías y videos. Hay días que ni puedo descansar”, expresó.

El impacto cultural fue tal que la residencia fue replicada a tamaño real en los 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. “No existe duda de que ‘La Casita’ ha sido el escenario principal de los conciertos de Bad Bunny, en donde se han presentado una gran cantidad de artistas de calibre mundial”, afirma la demanda presentada en tribunales.

La notoriedad de la casa también derivó en un conflicto legal. Carrasco interpuso una demanda civil contra Bad Bunny y las empresas Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions LLC, reclamando al menos un millón de dólares por uso no autorizado de la imagen de su propiedad y por los daños emocionales sufridos.

El documento judicial sostiene que el propietario, quien no sabe leer ni escribir, fue inducido a firmar en la pantalla de un celular sin que se le explicaran los contratos asociados. “Los contratos nunca le fueron explicados, leídos ni entregados”, se lee en la denuncia.

El hombre asegura haber recibido solo 5.200 dólares en pagos, mientras que el videoclip acumula más de 22 millones de reproducciones. Además, acusa al equipo de producción de haber tomado medidas y registros de la casa para replicarla sin autorización durante los conciertos.

Carrasco relató que la vivienda fue levantada en la década de 1960 junto a su padre y hermano, ambos carpinteros. “Fue bloque a bloque. Eso coge tiempo”, dijo a AP. El diseño, añadió, fue inspirado por el deseo de su esposa de regresar a Humacao: “La vi en la mente… y el hermano mío empezó a hacer garabatos. Una terraza es más cómoda si hace calor; hay una hamaca colgando cerca”.

Hasta ahora, ni el reguetonero ni sus representantes han respondido públicamente a las acusaciones. El caso sigue en curso en la Corte de Primera Instancia en San Juan.

Mientras tanto, los recientes disparos han incrementado la preocupación por la seguridad en torno a la “Casita”, un lugar que, más allá de su relevancia musical y cultural, se encuentra hoy en el centro de una disputa legal y de tensiones comunitarias.