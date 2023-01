Camilo y Evaluna responde a los rumores sobre género no binario de su hija Índigo

Luego que se desataran los rumores de crisis matrimonial a raiz de la supuesta forma en que Camilo y Evaluna Montaner están criando a su hija índigo como no binaria, los propios artistas se han pronunciado en sus redes sociales sobre una situación que dicen se ha salido de control.

La pareja de cantantes se ha hartado de las especulaciones sobre si iban a criar a su primogénita como una persona de género no binario y han compartido un contundente comunicado explicando que no, que su hija crecerá como una chica con ellos.

"Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y, sobre todo, de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria", han comenzado su declaración, poniendo el foco en cómo varios portales se hicieron eco del rumor.

Camilo aclaró que los rumores son falsos, aunque respeta a quienes toman la decisión de declararse no binario.

"Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació supimos su sexo, porque nunca hicimos ecografías", comentó.

"Pensábamos no pronunciarnos al respecto y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar etc, etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de odio y de juicios que recibimos", han agregado, culpando tanto a los medios como a quienes sostienen discursos de LGTBIfobia.

Camilo aprovechó para hacer una reflexión: "Cómo podrán sentirse, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTIQ+ frente a un mundo que los señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera señal para lanzarlas".

"Inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias", concluyó Camilo.

*Con información de www.noticias.caracoltv.com*