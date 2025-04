Las cantantes más poderosas del siglo XXI, según Billboard

Para su selección, se analizó el desempeño de solistas, grupos femeninos y bandas lideradas por mujeres en el Billboard 200 y el Hot 100 entre el 1 de enero de 2000 y el 28 de diciembre de 2024. La influencia cultural, el éxito comercial y la actividad musical reciente fueron algunos de los factores evaluados.

Taylor Swift encabeza la clasificación. Desde que irrumpió en la industria con Tim McGraw en 2006, su evolución de estrella country a ícono pop ha sido meteórica. Acumulando más de 14 álbumes número uno en el Billboard 200, igualó el récord histórico para solistas. Con The Tortured Poets Department, Swift logró una proeza sin precedentes en 2024 al copar los primeros 14 puestos del Hot 100 en una misma semana, además de alcanzar simultáneamente el número uno en el Billboard 200. Además, ha sido nombrada Mejor Artista del Año por Billboard en 2009, 2015, 2023 y 2024, siendo la primera en alcanzar ese reconocimiento cuatro veces.

El segundo puesto es para Rihanna, quien inició su carrera tras ser descubierta a los 15 años por Evan Rogers y Carl Sturken. Bajo el ala de Jay-Z y Def Jam, lanzó Music of the Sun en 2005, alcanzando el top 10 del Billboard 200. Con éxitos como Umbrella (junto a Jay-Z), Rude Boy, Work (con Drake) y Love the Way You Lie (con Eminem), Rihanna demostró su versatilidad colaborando con artistas como Britney Spears, Calvin Harris, Paul McCartney y Shakira. La artista también ha sido reconocida con múltiples premios Grammy, destacando en categorías como mejor colaboración de rap/cantada y mejor canción de rap.

Beyoncé ocupa la tercera posición. Su trayectoria comenzó con Destiny’s Child en 1997 y se catapultó en solitario con Dangerously in Love en 2003, cuyo sencillo Crazy in Love (junto a Jay-Z) dominó el Hot 100 durante ocho semanas. En 2023, Beyoncé rompió récords al convertirse en la artista con más premios Grammy de la historia, con 32 galardones, superando al legendario Sir Georg Solti.

La cuarta en la lista es Adele, quien batió récords de ventas en 2015 con su álbum 25, registrando 3,38 millones de copias vendidas en su primera semana, la cifra más alta desde 1991. Ya en 2008, su debut 19 había alcanzado el cuarto lugar en el Billboard 200. Su álbum 21 (2011) se mantuvo 24 semanas como número uno y produjo clásicos como Rolling in the Deep, Someone Like You y Set Fire to the Rain. A lo largo de su carrera, Adele ha cosechado numerosos Grammys, incluyendo álbum del año y canción del año.

Katy Perry se ubica en el quinto lugar. Tras un inicio en la música cristiana como Katy Hudson, alcanzó la fama pop con One of the Boys en 2008 y su sencillo I Kissed a Girl, que lideró el Hot 100 durante siete semanas. Su álbum Teenage Dream (2010) consolidó su estatus de superestrella, produciendo múltiples sencillos número uno y obteniendo nominaciones a los Grammy.

En la sexta posición figura Lady Gaga, quien irrumpió con The Fame en 2008. Con temas como Just Dance y Poker Face, Gaga se consolidó rápidamente como fenómeno global. Además de su éxito solista, ha lanzado colaboraciones aclamadas como Cheek to Cheek con Tony Bennett y la banda sonora de Nace una estrella junto a Bradley Cooper, ganando premios Grammy, un Oscar y un Globo de Oro por Shallow.

Pink ocupa el séptimo lugar gracias a su sólida carrera que comenzó en 2000 con Can’t Take Me Home. Éxitos como There You Go, Lady Marmalade (junto a Christina Aguilera, Lil’ Kim y Mya), So What y Raise Your Glass cimentaron su lugar en la industria. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios Grammy y colaboraciones de peso junto a Eminem y Chris Stapleton.

La octava posición es para Ariana Grande, quien, tras su paso por series de Nickelodeon, debutó musicalmente con Yours Truly en 2013. Temas como 7 Rings y colaboraciones con The Weeknd, Doja Cat, Nicki Minaj y Justin Bieber la llevaron al estrellato. Ha ganado varios Grammys, incluyendo Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop junto a Lady Gaga.

Miley Cyrus se encuentra en el noveno puesto. Desde Meet Miley Cyrus (2007), que debutó en el número uno del Billboard 200, hasta éxitos recientes como Flowers y colaboraciones con Dua Lipa y Mark Ronson, ha demostrado su vigencia en la escena musical. Wrecking Ball y Breakout son algunos de sus momentos más memorables.

Finalmente, Alicia Keys cierra el top 10. Con Songs in A Minor (2001), la cantante y pianista redefinió el R&B moderno. Su combinación de formación clásica y sensibilidad contemporánea la posicionó como una de las figuras más respetadas e innovadoras de su generación.

El resto del Top 25 de Billboard:

11. Kelly Clarkson

12. Mariah Carey

13. Carrie Underwood

14. Britney Spears

15. Billie Eilish

16. Nicki Minaj

17. Destiny’s Child

18. SZA

19. Avril Lavigne

20. Christina Aguilera

21. Olivia Rodrigo

22. Jennifer Lopez

23. Mary J. Blige

24. Doja Cat

25. Dua Lipa

Con este ranking, Billboard celebra no solo la popularidad, sino también la capacidad de innovación, reinvención y resistencia de las artistas femeninas que han marcado el rumbo de la música en el siglo XXI.