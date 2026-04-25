Christian Nodal: modelo de su video denuncia falta de pago y presión para firmar acuerdo de confidencialidad

El caso se suma a los rumores sobre una posible crisis en la relación del cantante con Ángela Aguilar , intensificando la atención mediática sobre el artista.

La controversia en torno al más reciente lanzamiento musical de Christian Nodal continúa escalando tras las declaraciones de la modelo Dagna Mata, quien participó en el videoclip de la canción “Un vals” y ahora asegura haber enfrentado irregularidades durante y después de su colaboración.

Desde el estreno del video, la conversación en redes sociales se centró en el parecido físico de la modelo con figuras cercanas al entorno del intérprete. Algunos usuarios la relacionaron con Ángela Aguilar, mientras que otros señalaron similitudes con la cantante argentina Cazzu, expareja de Nodal. Esta percepción generó un debate digital que rápidamente se viralizó, obligando incluso a Aguilar a emitir un pronunciamiento público para tomar distancia del tema.

En medio de este contexto, Dagna Mata decidió exponer su versión de los hechos a través de sus redes sociales, donde abordó aspectos relacionados con su contratación, el desarrollo del proyecto y las condiciones posteriores a la grabación. Uno de los puntos más delicados que mencionó fue el incumplimiento del pago acordado por su participación en el videoclip.

“Hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda”, afirmó la modelo, dejando en evidencia su inconformidad con el proceso. Según explicó, su vinculación al proyecto no se realizó mediante un casting formal, sino a través de un contacto directo por Instagram, lo que añade cuestionamientos sobre la formalidad de la contratación.

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La modelo también aclaró que su parecido con Cazzu no es una coincidencia que desconociera, aunque aseguró haber manifestado previamente su intención de no verse involucrada en comparaciones que pudieran generar interpretaciones mediáticas. “No es la primera vez que me dicen que me parezco a Cazzu, en mis videos lo pueden ver y yo también les había comentado a ellos que yo no quería involucrarme en ninguna referencia que tuviera que ver con esta artista”, explicó.

Sin embargo, la situación tomó un giro más complejo cuando, según su testimonio, comenzó a recibir mensajes para limitar sus declaraciones públicas. La modelo señaló que le habrían solicitado no hablar sobre su participación en el video, especialmente después de que el contenido fuera retirado tras la polémica generada en redes.

“Me empezaron a mandar mensajes diciéndome que no subiera nada del tema, que simplemente no dijera nada, cuando era evidente que habían utilizado mi imagen para generar un daño”, indicó, sugiriendo que su imagen habría sido utilizada en un contexto que terminó afectando su exposición pública.

Uno de los elementos más controvertidos de su denuncia está relacionado con la presunta presión para firmar un acuerdo de confidencialidad. Según relató, se le habría ofrecido una suma de dinero a cambio de no emitir declaraciones sobre lo ocurrido. “Solamente quiero que sepan que hay algo más grande que el dinero no puede comprar y es la dignidad”, expresó, enfatizando su postura frente a la situación.

De acuerdo con su versión, la cifra propuesta habría sido de 300 euros, un monto que, según afirma, no corresponde con el acuerdo inicial ni con el trabajo realizado. Además, aseguró que únicamente ha recibido una parte del pago pactado, lo que refuerza su reclamo público.

Este episodio se desarrolla en paralelo a versiones difundidas por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente señaló una posible separación entre Nodal y Ángela Aguilar, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente por los involucrados.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, no solo por el impacto en la imagen del artista, sino también por las implicaciones relacionadas con las condiciones laborales en la industria musical. Mientras tanto, la controversia sigue abierta, a la espera de posibles respuestas por parte del equipo del cantante o de nuevas declaraciones que aclaren lo sucedido.