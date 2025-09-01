Cristian Castro anuncia su cuarto matrimonio, esta vez será con Mariela Sánchez

El cantante mexicano, uno de los intérpretes más reconocidos de la balada romántica en América Latina, sorprendió al confirmar que se casará otra vez.

Castro hará su esposa a la empresaria argentina Mariela Sánchez, el próximo 2 de febrero de 2026, en la Basílica de Guadalupe.

La revelación ocurrió durante una entrevista con el programa De Primera Mano, poco antes de su presentación en la Feria Potosina, donde el hijo de Verónica Castro apareció vistiendo un traje blanco y con el cabello teñido de rubio. A su lado estaba Mariela Sánchez, quien aseguró que también subiría al escenario como corista.

Cuando se le preguntó directamente si existían planes de matrimonio, el artista no dudó en responder: “Sí, claro que sí (hay planes de boda) nos casamos este 2 de febrero. Así que estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe, ¿verdad? En la Basílica (de Guadalupe)”, declaró Cristian Castro.

Te puede interesar: Blake Lively vs. Justin Baldoni: Lanzan documental sobre uno de los juicios más polémicos en Hollywood

Te puede interesar: Anne Hathaway sufre aparatosa caída en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ y se burla de sí misma

El cantante también habló del apoyo que su madre, Verónica Castro, ha brindado a su pareja: “Ojalá que mi mamita esté contenta. Y obviamente que agradecido con ella porque apoya mucho a Mariela”, agregó.

El inesperado anuncio ha generado sorpresa en los medios de espectáculos y entre los seguidores del intérprete. Incluso los conductores del programa de televisión especularon que podría tratarse de una broma del cantante frente a las cámaras.

La incertidumbre se debe a la inestable relación entre Castro y Sánchez, marcada por varias rupturas y reconciliaciones. En el pasado, salieron a la luz audios en los que Mariela se refería al cantante con palabras poco favorables, lo que alimentó las dudas sobre la solidez de la pareja.

Mariela Sánchez, empresaria inmobiliaria de 42 años, conoció a Cristian Castro cuando el artista buscaba una propiedad en Villa Carlos Paz, Argentina. Desde entonces, la pareja ha mantenido un vínculo intermitente que ahora parece haber llegado al terreno del compromiso formal.

La noticia también resulta llamativa porque el propio Cristian Castro se había mostrado escéptico con la idea del matrimonio en declaraciones previas. Sin embargo, de confirmarse la boda, esta se convertiría en la cuarta unión matrimonial del intérprete.

Historial de matrimonios de Cristian Castro

En 2003, se casó con la empresaria paraguaya Gabriela Bo, relación que se disolvió al año siguiente.

En 2005, contrajo matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman, madre de sus dos hijos, Simone Candy y Mikhail Zaratustra. La unión terminó en 2009.

En 2017, se casó con la violinista mexicana Carol Victoria Urban Flores, matrimonio que finalizó apenas 28 días después.

De confirmarse, el enlace con Mariela Sánchez será el cuarto en la vida del cantante, consolidando así un nuevo capítulo en su agitada vida personal.

Mientras algunos seguidores celebran la decisión del cantante, otros se mantienen escépticos ante la posibilidad de que el enlace realmente se concrete en 2026. Por lo pronto, el anuncio ya ha colocado nuevamente a Cristian Castro en el centro de la atención mediática, demostrando que, más allá de su trayectoria artística, su vida sentimental sigue siendo tema de interés internacional.