D4vd compró pala y motosierras tras la muerte de Celeste Rivas

El caso, que ha generado amplio impacto mediático, incluye detalles sobre adquisiciones realizadas por el artista y elementos que apuntan a un presunto intento de encubrimiento.

La investigación contra el cantante D4vd ha tomado un nuevo giro tras la presentación de evidencias por parte de la fiscalía de Los Ángeles, que lo vinculan con la muerte de Celeste Rivas, una adolescente de 14 años.

Según documentos judiciales, el hecho habría ocurrido el 23 de abril de 2025 en una residencia ubicada en Hollywood Hills. La menor fue trasladada hasta el lugar en un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte, presuntamente gestionado por el propio cantante. La acusación sostiene que, una vez en la vivienda, se produjo el crimen en circunstancias que actualmente son materia de investigación judicial.

Uno de los aspectos más relevantes del caso tiene que ver con las compras realizadas por el artista en los días posteriores. De acuerdo con la fiscalía, D4vd habría adquirido una pala que fue entregada directamente en su domicilio. Posteriormente, realizó la compra de dos motosierras, seguidas de otros elementos como una bolsa para cadáveres, bolsas resistentes de lavandería y una piscina inflable.

Estas adquisiciones han sido consideradas por los investigadores como indicios dentro de la línea de tiempo que reconstruye los hechos. De acuerdo con reportes publicados por TMZ, el cuerpo de la menor habría sido colocado en la piscina inflable con el fin de contener fluidos y evitar rastros en el área del garaje. La fiscalía sostiene además que se habrían realizado acciones posteriores para manipular el cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de un posible intento de ocultamiento de evidencia.

Durante un registro efectuado en septiembre de 2025 en la vivienda del cantante, las autoridades encontraron restos biológicos en el garaje que, según informes preliminares, serían compatibles con material humano. Este hallazgo se suma a otras pruebas recolectadas en el lugar, consolidando una base probatoria que continúa en análisis.

Otro elemento central del caso está relacionado con el vínculo previo entre el artista y la menor. La fiscalía sostiene que ambos se conocían desde 2022, cuando ella tenía 11 años. Los documentos indican que la relación habría evolucionado con el tiempo, incluyendo interacciones de carácter personal que ahora forman parte del expediente judicial.

Según la acusación, la relación habría adquirido un componente íntimo a partir de noviembre de 2023. Además, se menciona que durante 2024 ambos habrían realizado viajes a destinos como Las Vegas, Londres y Texas, donde la menor incluso habría tenido contacto con el entorno cercano del cantante. La existencia de mensajes y material visual de ese periodo es considerada por los investigadores como evidencia relevante.

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Horas antes del crimen, la fiscalía señala que ambos mantuvieron una discusión a través de mensajes de texto. En ese intercambio, la menor habría manifestado sentirse afectada emocionalmente, indicando que estaba “celosa” debido a otras relaciones del cantante. Según los documentos, también habría advertido sobre la posibilidad de revelar información relacionada con el vínculo que mantenían, lo que podría impactar la carrera del artista.

El contexto temporal de estos hechos coincide con los días previos al lanzamiento del primer álbum de estudio de D4vd, programado para el 25 de abril de 2025. Este factor ha sido considerado dentro de la investigación como parte del entorno en el que se desarrollaron los acontecimientos.

La fiscalía también señala que, tras la llegada de la menor al domicilio alrededor de las 22:10 horas, se registraron mensajes posteriores en los que se preguntaba por su paradero. Para los investigadores, este comportamiento podría estar vinculado a una estrategia para desviar la atención y dificultar la reconstrucción de los hechos.

El caso continúa en desarrollo y se mantiene bajo análisis judicial, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de pruebas, testimonios y registros digitales que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades dentro de uno de los procesos más sensibles y complejos del ámbito reciente.