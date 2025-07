Daddy Yankee sorprende con su regreso y lanza 'Sonríele': ¿Cuándo se puede escuchar?

Después de anunciar su retiro definitivo de la música en 2022 y enfocar su vida en el ámbito espiritual, el máximo exponente del reguetón a nivel global, sorprendió al mundo al anunciar su regreso con un nuevo sencillo titulado “Sonríele”, en colaboración con el actor y cantante Anthony Ramos.

En el anuncio se ve a Ramos reconocido por su participación en Hamilton, In the Heights y Transformers: Rise of the Beasts llegar a la casa del artista puertorriqueño. Al tocar la puerta, pregunta: “¿Estás listo?”, a lo que Daddy Yankee responde con un directo: “I’m back”, confirmando su retorno a la escena musical con una sonrisa y energía renovada.

Lo que hace este regreso aún más significativo es el contexto personal del artista. Tras más de tres décadas de carrera que redefinieron el panorama urbano a nivel mundial, Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, decidió en 2022 cerrar ese capítulo con una gira monumental titulada “La Última Vuelta”, que culminó el 3 de diciembre de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico. Fue su despedida oficial de los escenarios, con entradas agotadas y un mensaje claro: dedicaría su vida a Dios y a su espiritualidad.

En ese entonces, dijo adiós con gratitud a sus seguidores y declaró que iniciaría una nueva etapa alejada de la industria comercial. Incluso llegó a grabar música cristiana. Por eso, el lanzamiento de “Sonríele” no es solo un regreso artístico, sino una transición simbólica entre sus dos mundos: el de la música urbana que lideró durante décadas y el de la fe que ahora profesa.

La noticia no tardó en generar reacciones entre grandes figuras del género. J Balvin escribió: “El que puso el reguetón global. Gracias por la inspiración, boss”; Yandel comentó: “Azota máquina”; mientras que Mau y Ricky expresaron: “Qué felicidad”. En redes sociales, miles de fanáticos celebraron la noticia como si se tratara de una fecha histórica.

Y es que no se trata de cualquier regreso. Daddy Yankee es considerado uno de los arquitectos del reguetón moderno, con éxitos que cruzaron fronteras como Gasolina, Rompe, Dura y Con calma. Su legado ha sido determinante en la internacionalización del género, y su influencia se siente en prácticamente todos los artistas urbanos actuales.

El anuncio también llega en un momento personal complejo para el artista. Actualmente, Daddy Yankee enfrenta una disputa legal con su exesposa, Mireddys González, contra quien presentó una demanda en marzo de 2024. Aunque no se han revelado detalles del proceso, el conflicto ha captado la atención mediática, haciendo que el regreso del cantante cobre aún más fuerza al demostrar que ni los asuntos personales ni los cambios de vida lo han apartado del arte que lo hizo leyenda.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre el sonido o el mensaje de “Sonríele”, el título y el tono del tráiler apuntan a una propuesta positiva y posiblemente más introspectiva, alineada con la transformación espiritual que ha experimentado el artista. Con la participación de Anthony Ramos, el tema promete fusionar lo urbano con matices teatrales y cinematográficos, algo que podría marcar una evolución artística en la carrera del Big Boss.

El tema estará disponible a partir del 10 de julio a las 12:00 a.m. en todas las plataformas digitales.