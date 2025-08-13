Ed Sheeran y Rupert Grint sorprenden con una boda ficticia en el explosivo videoclip de 'A Little More'

El artista ha vuelto a acaparar titulares con el lanzamiento de su nuevo sencillo incluido en su esperado álbum Play.

El tema, descrito por el propio cantante como “muy optimista, divertido, pero enojado”, ha llegado acompañado de un videoclip cinematográfico que cuenta con la participación estelar de Rupert Grint, recordado mundialmente por su papel como Ron Weasley en Harry Potter.

La pieza audiovisual, que funciona como una continuación del icónico videoclip “Lego House” de 2011, presenta una trama inesperada: Ed Sheeran y Grint protagonizan una boda ficticia, consolidando la conexión artística que ambos mantienen desde hace más de una década y alimentando las comparaciones por su parecido físico.

Ed Sheeran has released the music video for his new single “A Little More.” pic.twitter.com/lXCJD751Yc — InMusic (@_inmusic_) August 7, 2025

Apenas 24 horas después de su estreno, el video ya acumulaba más de 700.000 visualizaciones y 62.000 “me gusta” en YouTube, confirmando que el británico sigue marcando tendencia en la industria musical. “Ya sabía que A Little More se convertiría en la canción favorita de Play para mucha gente”, adelantó Sheeran en redes sociales, una predicción que sus fans parecen respaldar con entusiasmo.

Más allá de la química entre los protagonistas, la fuerza de A Little More reside en su letra, que rompe con las narrativas románticas habituales. Sheeran relata una ruptura desde el prisma de la frustración y el resentimiento hacia una expareja incapaz de reconocer su responsabilidad en el fracaso de la relación.

El estribillo “Solía quererte, pero cada día te odio un poco más” resume la intensidad emocional del tema, en el que el cantante cuestiona la posición de “víctima” que algunas personas adoptan tras una separación. Con dureza, la canción sugiere que, en ocasiones, la verdadera respuesta está en la autocrítica: “Si te miraras al espejo, tal vez verías que el problema eres tú”.

Con A Little More, Sheeran no solo muestra una nueva faceta creativa, sino que vuelve a demostrar su capacidad para convertir emociones complejas en historias musicales memorables. La presencia de Rupert Grint, por su parte, aporta un guiño nostálgico para millones de fans de Harry Potter, consolidando este videoclip como uno de los estrenos más comentados de la temporada.

Un dato curioso es que la colaboración entre Ed Sheeran y Rupert Grint no es fruto del azar. Ambos mantienen una amistad desde hace años, nacida tras las bromas en redes y medios por su parecido físico. De hecho, Lego House no fue la única vez que trabajaron juntos: Rupert ha confesado en entrevistas que, antes de rodar aquel video, apenas conocía personalmente a Sheeran, pero la química fue inmediata. Desde entonces, han compartido escenarios, eventos benéficos y encuentros informales, consolidando una relación en la que el humor y la complicidad son protagonistas. Para los fans, verlos nuevamente frente a la cámara no solo es un guiño a su pasado, sino también una celebración de una amistad poco común en la industria del entretenimiento.