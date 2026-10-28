Elvis Presley: catálogo lleva a Anthropic ante la justicia por el uso de canciones en la inteligencia artificial

La discusión central es cómo proteger la autoría y la explotación de canciones cuando la inteligencia artificial se entrena con obras preexistentes.

Los responsables de los derechos musicales de Elvis Presley iniciaron una batalla judicial contra Anthropic, la empresa tecnológica que desarrolla el asistente de inteligencia artificial Claude. La demanda sostiene que la compañía utilizó 274 composiciones asociadas al cantante estadounidense para entrenar sus modelos sin autorización. El caso abre otro frente en el debate sobre el uso de obras protegidas por derechos de autor para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

La acción fue presentada el viernes 23 de octubre ante un tribunal federal de California. Entre las canciones identificadas figuran “Can’t Help Falling in Love”, “A Little Less Conversation”, “Don’t Be Cruel”, “All Shook Up”, “Return to Sender” y “(You’re The) Devil in Disguise”. Los demandantes afirman que esas composiciones fueron incorporadas al entrenamiento de Claude sin las licencias correspondientes.

La reclamación está encabezada por una unidad de Authentic Brands Group, compañía que administra derechos comerciales y de propiedad intelectual vinculados a Presley, incluidos elementos de su catálogo musical, nombre, imagen y marcas registradas. También participan otras entidades titulares de las obras, entre ellas fideicomisos de compositores y editoriales musicales.

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El abogado principal de los demandantes, Richard Busch, cuestionó en la presentación judicial la manera en que Anthropic habría desarrollado su negocio. En el documento escribió: “Los demandantes de Elvis presentan esta acción para hacer valer estos derechos exclusivos frente a una demandada que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de la infracción de derechos de autor a una escala nunca antes vista”. Es una afirmación de la parte demandante, no una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la empresa.

Según la demanda, el problema no se limitaría al procesamiento de las canciones durante el entrenamiento. Los titulares de derechos sostienen que Claude también puede producir material derivado que reproduce elementos de las obras originales sin el permiso necesario. La justicia deberá determinar si esas prácticas vulneraron la legislación estadounidense sobre propiedad intelectual.

El caso se suma a litigios que enfrentan a empresas de inteligencia artificial con músicos, editoriales y titulares de derechos. Las controversias giran en torno al uso de contenido protegido para que los sistemas aprendan patrones y generen resultados nuevos. Las compañías tecnológicas y los propietarios mantienen posiciones enfrentadas sobre cuándo ese procesamiento está permitido y cuándo requiere licencias.

En 2024, las principales compañías discográficas demandaron a Suno por el presunto uso de grabaciones protegidas para entrenar sus sistemas. Warner Music Group alcanzó posteriormente un acuerdo con la plataforma, mientras Universal Music Group y Sony Music continuaron sus disputas.

La demanda vinculada a Presley tiene una característica particular: busca proteger el catálogo de un artista individual cuya música mantiene presencia comercial décadas después de su muerte. El litigio también pone bajo escrutinio cómo las herramientas de IA podrían generar contenidos cercanos a canciones existentes y qué responsabilidad corresponde a las compañías que desarrollan esos sistemas.

Busch tiene experiencia en litigios musicales. Representó a Eminem en procesos relacionados con descargas digitales durante la década de 2000 y al patrimonio de Marvin Gaye en el caso contra Robin Thicke y Pharrell Williams por “Blurred Lines”. Un jurado determinó que la canción infringía derechos relacionados con “Got to Give It Up”, de Gaye.

La demanda contra Anthropic contiene alegaciones que deberán examinarse durante el proceso. Su presentación no equivale a una sentencia ni demuestra por sí misma que la compañía haya infringido los derechos reclamados.