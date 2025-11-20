Eminem inicia batalla legal contra Swim Shady por confusión con su nombre artístico

El reconocido rapero estadounidense sumó un nuevo capítulo a su historial de disputas por el uso comercial de su identidad artística.

En esta ocasión, el artista, cuyo nombre real es Marshall B. Mathers III, emprendió acciones legales contra la empresa australiana Swim Shady, una marca dedicada a productos de playa cuyo nombre, según el equipo del músico, podría inducir al público a creer que existe una relación con su emblemático ‘alter ego’, Slim Shady.

La información fue confirmada por la propia compañía a la agencia Efe, que señaló que el artista presentó documentación oficial ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos solicitando la cancelación del registro concedido a la firma australiana. Bajo la normativa estadounidense, Swim Shady cuenta con un plazo de una semana para responder formalmente a la petición.

Aunque ambas partes trabajan en sectores completamente distintos, el caso encaja en una tendencia cada vez más visible en el entorno legal de Eminem: la protección estricta de cualquier marca que utilice la palabra “Shady”, independientemente de la categoría comercial. El nombre Slim Shady, que el rapero popularizó desde sus inicios en los años 2000, ha estado históricamente vinculado a su identidad musical, especialmente gracias a éxitos como The Real Slim Shady, cuyo mensaje advierte que “todos le imitan”.

La empresa australiana, con sede en Sídney, nació en 2024 bajo el nombre inicial de Slim Shade, antes de su lanzamiento oficial ese mismo año como Swim Shady. Su catálogo incluye sombrillas portátiles, bolsas protectoras y otros artículos diseñados para enfrentar el fuerte sol australiano.

En un comunicado enviado a Efe, un portavoz de la marca defendió la legitimidad de su proyecto empresarial: “Swim Shady es una empresa australiana local que nació del deseo de producir sombrillas y otros artículos elegantes y eficaces para protegerse del intenso sol australiano. Defenderemos nuestra valiosa propiedad intelectual”, declaró el vocero, sin ofrecer más detalles debido a que el caso ya está en manos de la Justicia.

La marca había solicitado la protección de su nombre en Australia en marzo de 2024, lo que llevó al equipo de Eminem a presentar su primera oposición en octubre del mismo año, semanas antes del lanzamiento oficial de los productos. Sin embargo, el conflicto escaló a territorio estadounidense a comienzos de 2025, cuando Swim Shady pidió registrar su marca en EE. UU. y obtuvo aprobación antes de que los abogados del rapero interpusieran una nueva objeción.

Las disputas de propiedad intelectual entre celebridades y empresas no son raras, y este caso se suma a una tendencia global. La batalla legal recuerda el proceso que enfrentó a la cantante Katy Perry con la diseñadora australiana Katie Perry. Esta última, que comercializaba prendas bajo su propio nombre, acusó a la intérprete de California Girls de infringir su marca durante su gira por Australia en 2014, dando lugar a un prolongado litigio.

Te puede interesar: Paris Hilton habla por primera vez del presunto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein

Te puede interesar: Cristian Castro aclara su ruptura y niega infidelidad: 'Yo nunca soy el malo'

El caso de Eminem sugiere que los artistas consolidados continúan defendiendo con firmeza su identidad comercial, incluso cuando las marcas cuestionadas operan en mercados ajenos al entretenimiento. Para el rapero, proteger el legado de Slim Shady es una prioridad, especialmente ante el riesgo de que terceros exploten un nombre que ha construido durante más de dos décadas.

Mientras avanza el proceso, el enfrentamiento legal entre Eminem y Swim Shady promete convertirse en un caso de referencia sobre los límites de la propiedad intelectual, el uso de nombres asociados a celebridades y la capacidad de una marca emergente para sostener su identidad frente a gigantes de la industria musical.